V USA plánují razie na nezletilé imigranty, kteří jsou členy gangu

Razie by měly začít v neděli a pokračovat až do středy. Imigrační úředníci se údajně chtějí zaměřit na mladistvé ve věku 16 a 17 let.

Chystaná akce je podle agentury Reuters v rozporu s politikou, kterou prosazoval předchůdce současného prezidenta Donalda Trumpa. Během éry prezidenta Baracka Obamy úřady mohly deportovat usvědčené zločince, mladí imigranti ale nebyli zatýkáni a vyhošťováni pouze na základě podezření z členství v gangu.

Podle amerického imigračního úřadu lze člena gangu identifikovat například na základě tetování či určitého druhu oblečení.