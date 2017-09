Dvojčata spadla před 16 lety, situaci po útoku tehdy zachytil i Čech

Pohled na Světové obchodní centrum, modrá obloha, běžný ruch pracovního dne, který ale později vystřídala hrůza, dým, kouř a prach valící se ulicemi.

Když v roce 2001 Hrabák odcestoval do USA, chtěl svůj výlet kvalitně zdokumentovat.

Svou novou kameru testoval na jižním Manhattanu, nejraději v místě pod dvěma věžemi známými jako Dvojčata. Jinak tomu ani nebylo ono úterní zářijové ráno, kdy do obou budov narazila dopravní letadla.

Hrabákův záznam kromě běžného dne ukazuje záběry po útocích. Náraz do prvního mrakodrapu nejprve považoval za nehodu, později už ale i on sám vyrazil do ulic a pokusil se dostat co nejblíže k místu útoku.

„Kamarád se mě snažil dostat blíže k centru dění. U Williamsburgského mostu se ale auto úplně zablokovalo. Doprava zkolabovala a davy lidí v poklusu utíkaly přes všechny možné cesty. Já proti nim,“ později vzpomínal na svůj zážitek.

Atmosféru a dění 11. září 2001 je tak možné si připomenout v tomto videu: