Počet nevidomých se do poloviny století ztrojnásobí, varuje nová studie

O studii píše BBC s odkazem na Lancet Global Health.

Právě v jihovýchodní Asii a subsaharské Africe je počet nevidomých a lidí se zrakovým postižením nejvyšší, zatímco v celé populaci, když se zohlední i situace ve vyspělých státech s kvalitnější zdravotní péčí, počet lidí s postižením zraku paradoxně klesá.

Na jihu Asie nevidomost postihla 11,7 milionu lidí, na východě 6,2. V subsaharské Africe jí trpí čtyři procenta tamější populace, publikovaná čísla jsou tak v porovnání s půl procentem nevidomých v populaci západní Evropy alarmující.

Data sesbíraná ve 188 zemích ukazují, že více než 200 milionů lidí žije s drobnými vadami zraku. V roce 2050 to má být podle odhadů až 550 milionů.

„I lehké postižení může výrazně ovlivnit život jedince,“ řekl autor studie Rupert Bourne z Anglia Ruskin University v Cambridgi. „Ovlivňuje to například samostatnost lidí - často třeba nemůžou za volant, omezuje to i jejich pracovní příležitosti.“

Studie apeluje, aby se v rizikových zemích více investovalo do očního lékařství. Více peněz by mělo jít například na operace zákalů, ale i do optického průmyslu.

„Je to investice, která se vyplatí,“ řekl Bourne. Podle něj nejsou některé inovace tolik nákladné a rozvíjejícím se zemím se vrátí v podobě zdravých lidí, kteří budou schopni plnohodnotně pracovat a žít.

Lékař Imran Khan z organizace Sightsavers, která se zabývá prevencí zrakového postižení, také dodává, že je třeba více chirurgů a zdravotních sester, kteří budou schopni zajistit pacientům kvalitní péči.

„Stárnutí populace jinak zapříčiní, že nevidomých bude v nejchudších státech světa jen přibývat,“ uvedl Khan.