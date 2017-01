Penzion, ve kterém vznikl nevěstinec, musel vrátit milionovou dotaci

„Rozhodnutí o vratce je již v právní moci, žadatelka v tuto chvíli zaplatila většinu a z celkové částky dluží už jenom malou část,“ informovala na konci minulého týdne mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Vladimíra Nováková. Termín pro splacení celé částky vyprší v úterý.

Dotaci ve výši zhruba jednoho milionu korun pro svou nemovitost získala Alexandra Vašková díky žádosti z března 2013, reálně byly peníze proplacené po předložení faktur v listopadu 2015. Podle informací uvedených v žádosti měl v domě na Chebsku vzniknout penzion poskytující nadstandardní ubytovací služby. Místo toho v něm fungoval nejméně od prosince 2015 nevěstinec.

„Smyslem projektu je podpora cestovního ruchu formou rozšíření a zkvalitnění nabídky ubytovacích služeb. Projekt řeší rekonstrukci podnikatelského objektu určeného k rekreaci. Realizací projektu dojde k zateplení fasády a podkroví objektu č. p. 8, obec Pomezí nad Ohří část Tůně,“ uvedla mluvčí Nováková k projektu, na který byla poskytnuta dotace.

Tento účel ale žadatelka Vašková nedodržela a údajný penzion nechala provozovat jinou firmou. Vašková dění kolem penzionu komentovat nechtěla. „Nechci se vyjadřovat, děkuju,“ reagovala na telefonický dotaz.

Pochybení podle Novákové potvrdila kontrola z února loňského roku. „Bylo zjištěno, že není dodržen účel projektu a preferenční kritérium místní akční skupiny. Podpořený objekt není provozován příjemcem dotace, ale jiným subjektem,“ sdělila k výsledku kontroly mluvčí. „Na základě této skutečnosti byla udělena sankce C, což představuje vratku dotace ve výši 100 procent,“ uvedla dále.

Řízení o vratce začalo v srpnu loňského roku a rozhodnutí o sankci se stalo pravomocné 17. prosince. „Vykonatelným se stane 31. ledna 2017. Pokud nebude neoprávněná platba dotace vrácena do 31. ledna 2017, bude příjemci dotace účtováno penále ve výši 0,001 z částky neoprávněně vyplacené dotace denně, maximálně do výše neoprávněné platby dotace,“ popsala postup mluvčí ministerstva zemědělství Markéta Ježková. Upřesnila, že celková částka k vrácení je 965 982 korun.

Majitelka údajného penzionu již v minulosti jednu sankci za nedodržení podmínek dotace dostala. V létě 2015 úředníci zjistili drobnější pochybení a dali majitelce měsíc na to, aby je napravila.

„Konkrétně bylo zjištěno, že na střeše nebyly osazeny protisněhové háky bobrovky, nebyl instalován billboard, nebyly doloženy informační letáky a brožury a internetové stránky byly nefunkční. V položkovém rozpočtu nebyly rozepsány komplety,“ informovala mluvčí zemědělského fondu. Když nedostatky trvaly i po měsíci, zkrátil fond dotaci o 15 tisíc korun a zároveň snížil výši výdajů, ze kterých se vypočítává nárok na dotaci, o 27 tisíc korun.

Červené srdce a svítící nápis prozradily typ podnikání

Na to, že v budově v katastru obce Pomezí nad Ohří je provozován nevěstinec, upozornili redaktoři iDNES.cz v létě loňského roku poté, co se na místo osobně vypravili. Dům měl tehdy na fasádě svítící nápis XXX a červené srdce. Vstup do něj byl možný jen po zazvonění. Žena, která otevřela, mluvila s cizím přízvukem a odmítla redaktorku iDNES.cz pustit dovnitř s tím, že ženy dovnitř nesmí.

Václav Vozka, který měl být v té době za provoz penzionu odpovědný, později po telefonu sdělil, že v části domu jsou skutečně ubytovací prostory a v další části provozuje ukrajinská podnikatelka bar (více zde).

Na problémy s údajným penzionem upozornila Místní akční skupina 21, což je spolek obcí a firem, které zprostředkují čerpání dotací v Karlovarském kraji. Její ředitel Miroslav Podlipský uvedl, že proměny stavby si všiml, když projížděl kolem. „No a potom jsem si ještě proklikl nějaké jejich stránky, a tím se to spustilo,“ vysvětlil.

Z webových stránek klubu Partynightclub XXX je zřejmé, že podnik je stále funkční a láká nové zaměstnankyně. „Očekáváme spoustu hostů a nabídnout vám příjemný chlapík, nové pokoje, velmi dobrou atmosféru a dobré výdělky,“ píše se doslova na jeho stránkách.