Farský zkusil last minute odložit pokračování EET, proti byly ČSSD a ANO

„Zjitřená atmosféra může být i po volbách a na to, co tento návrh obsahuje, už nebude čas. A je nesmírně jednoduchý. V podstatě říká jenom to, že třetí vlna EET, která má proběhnout 1. března, a čtvrtá vlna, která má být od 1. června, se má odsunout o devět měsíců,“ řekl ve Sněmovně Farský.

„Bude se debatovat o koalici, o vládě, budou se řešit prezidentské volby a mezitím stovky tisíc živnostníků budou trávit hromadu času a utrácet miliardy za to, aby se přizpůsobily zákonu, který má platit od 1. března a o kterém většina ze stran, které zde kandidují, říká, že by se nějakým způsobem měl změnit,“ pokoušel se přesvědčit kolegy ve Sněmovně.

Už na začátku schůze návrh, který je „pohrobkem“ krátké spolupráce STAN a KDU-ČSL a předkladatelé ho chtěli schválit ve zrychleném režimu za jeden den, na pořad jednání neprošel a ve středu jeho zařazení ČSSD a ANO zablokovaly.

„Bohužel, je mi to líto, ale musím zklamat kolegu Farského. Pro tento krok nemám pochopení. Určitě by to nebylo pět minut, a tak jménem poslaneckého klubu sociální demokracie a ANO vetuji zařazení tohoto bodu,“ řekl šéf poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák.

Třetí fáze elektronické evidence tržeb má začít 1. března příštího roku a týkat se bude stánkového prodeje občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, stejně jako prodeje na farmářských trzích nebo služeb účetních, advokátů a lékařů. Čtvrtá fáze EET od června 2018 zahrne řemeslníky. Již od loňského prosince platí tato povinnost pro restaurace a ubytování a od začátku letošního března pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.

Pravicová opozice jde do voleb s tím, že EET je třeba zastavit a dosavadní fáze zrušit. O tom, že by EET mohla být určitým způsobem modifikována, hovoří už i její hlavní propagátor, šéf ANO Andrej Babiš, který ji ještě jako ministr financí za pomoci ČSSD a lidovců prosadil.