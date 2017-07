EU se k nám chová šíleně, čílil se Netanjahu. Novináři všechno slyšeli

„Evropská unie je jediným sdružením zemí na světě, které dává vztahům s Izraelem, který vyrábí technologie, politické podmínky. Jediné. Nikdo to nedělá,“ řekl Netanjahu podle listu Haarec premiérům Česka Bohuslavovi Sobotkovi, Slovenska Robertovi Ficovi, Maďarska Viktorovi Orbánovi a polské premiérce Beatě Szydlové. „Je to šílené,“ dodal.



Podle izraelského listu měl Netanjahu na mysli podmínky týkající mírového procesu s Palestinci, které Evropská unie údajně klade pro uzavření asociační dohody s Izraelem.

Spolu proti teroru Netanjahu se s předsedy vlád V4 dohodl, že pětice zemí společně založí společnou pracovní skupinu pro boj proti terorismu. „Je v zájmu budoucnosti Evropy, aby s Izraelem spolupracovala v těchto dvou oblastech - v boji proti terorismu a v rozvoji technologií. V prvním případě je to boj se silami minulosti, ve druhém jde o zajištění lepší budoucnosti,“ uvedl Netanjahu. Setkání V4 a Izraele se konalo poprvé od vzniku visegrádské skupiny v 90. letech.

Netanjahu podle listu Haarec upozornil na příklad Číny, se kterou má Izrael „zvláštní vztah“ a ona se o nic „nestará“. „Nestará se o politické záležitosti,“ uvedl. Stejné je to podle něj ve vztahu s Indií.

Premiérům zemí visegrádské čtyřky podle Haarecu v nedopatřením uniklém rozhovoru předseda izraelské vlády následně řekl, že by výsledkem dnešní schůzky mohlo být mimo jiné to, že by mohli tlumočit jeho stanovisko dalším členům Unie.

„Evropská unie podkopává svou bezpečnost tím, že podkopává pozici Izraele. Evropa podkopává svůj pokrok tím, že podkopává svoje napojení na izraelské inovace bláznivou snahou klást podmínky (dohody),“ řekl také Netanjahu.

Izraelského premiéra podle listu následně přerušil předseda maďarské vlády Orbán, podle kterého je Evropa ještě zvláštnější, než si myslí. EU totiž podle něj klade podmínky i těm, kteří už jsou jejími členy, nejen nečlenským zemím. Orbán zjevně narážel na své spory s Bruselem kvůli řadě kontroverzních zákonů.

Evropa podle Netanjahua končí až v Izraeli. „Východně od Izraele už žádná Evropa není,“ řekl izraelský premiér. Jeho spolupracovníci následně odhalili, že se jeho vyjádření nedopatřením přenáší do sluchátek novinářů a přenos ukončili, napsal Haarec.