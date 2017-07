Nepálky musí během menstruace do odlehlé chatrče, samy čelí zimě i hadům

Každý měsíc, když přišel její čas, musela Tulasi Šahiová odejít do vesnice Dailekh, aby zde zůstala tak dlouho, dokud bude krvácet. Chatrč, kam ji posílali, běžně slouží jako chlív pro krávy. Jeden týden ze čtyř tam však na zemi ležela i Tulasi, popsal příběh dívky list The New York Times.

Poslední absolvování tradice s názvem chhaupadi se však pro osmnáctiletou dívku stalo osudným. „Zemřela kvůli pověrám,“ řekla její sestřenice Kamala Šahiová. Místní tisk uvedl s odkazem na starostu vesnice, že dívku uštkl plaz dvakrát a trvalo hodiny, než se jí dostalo pomoci. Matka ji nejprve vzala k šamanovi a až poté na kliniku, kde navíc neměli protijed.

Bratr zesnulé dívky uvedl, že Tulasi podstupovala chhaupadi dobrovolně a nikdy proti tradici neprotestovala. „Myslím, že moje sestra to přijala, protože moje babička to následovala a moje matka také,“ uvedl 24letý Prem Šahi.

Nejvyšší soud v Nepálu přitom chhaupadi zakázal v roce 2005. V mnoha odlehlých vesnicích se však i přesto dál praktikuje. Podle průzkumu z roku 2010 se tradicí chhaupadi řídí 19 procent nepálských žen ve věku 15 až 49 let. V regionech na západě země pak každá druhá.

Mnoho vesničanů věří, že menstruující žena je nečistá a přináší smůlu domácnosti. Z domova jsou tak vykázány mladé dívky, ale i matky po porodu. Ženy jsou vydány na milost nepřízni počasí, predátorům nebo infekci. Případ Tulasi Šahiové není zdaleka ojedinělý. Před šesti týdny zemřela jiná mladistvá dívka ze stejných důvodů jako Tulasi. Loni v prosinci zahynula další, která se snažila rozdělat oheň a nadýchala se kouře.

Podle tradice se menstruující žena nesmí účastnit chodu domácnosti ani společenských akcí. U mírnější podoby chhaupadi je ženám pouze zakázáno vstoupit do kuchyně nebo na náboženská místa. Tradice však ohrožuje i vzdělání ženské populace, protože dívky přicházejí o velkou část výuky.

Podle bojovnice za ženská práva Radhy Prudelové je potřeba, aby se aktivně šířila povědomost o nebezpečí tradice a její praktikování bylo trestné. „Naše prezidentka je žena, předsedkyně poslanecké sněmovny je žena a vrchní soudkyně byla žena. Přesto umírají dívky v boudách, kde žijí jako zvířata. To je ostudné,“ řekla Prudelová.