Africký zbrojař unikl, české úřady mu musely vrátit luxusní byty v Praze

Česko letos zaznamenalo velmi výrazný úspěch v boji proti praní špinavých peněz z Afriky. Policie na jaře zablokovala v Praze nemovitosti za více než padesát milionů korun. Peníze podle ní mohly pocházet z korupce v Nigérii. Nyní se však podle zjištění MF DNES případ bortí. Nigérie zajištěný majetek odmítla převzít a nigerský obchodník se zbraněmi Hima Aboubakar, který v Praze z podezřelých peněz koupil tři byty, s nimi nyní může volně nakládat.



Vše začalo letos v březnu, když policejní protimafiánská centrála zajistila tři apartmány v luxusním bytovém komplexu Dock v pražské Libni. Jejich majitelem je právě Aboubakar. Pochází z Nigeru a v sousední Nigérii je podezřelý, že se podílel na jednom z největších korupčních skandálů v historii Afriky.

Peníze určené na zbraně, jež nigerijská armáda nutně potřebovala, aby odrazila stále vzrůstající agresi radikální islamistické skupiny Boko Haram, zmizely. Místo moderních helikoptér a munice dostali vojáci vrtulníky, které nebyly ani schopné létat. Aboubakar, který v Praze nakoupil byty, byl údajně jednou z klíčových postav případu. Jeho společnost SEI (Societé d’Equipment Internationaux) byla armádním kontraktorem, jinak řečeno mezičlánkem mezi vojskem a dodavateli zbraní. Právě ona měla jeden z klíčových nákupů v hodnotě přes šest miliard korun zprostředkovat. Podle nigerijských úřadů, které případ vyšetřovaly, se ukázalo, že Aboubakarova firma dodávala armádní materiál za předražené ceny. Navíc tamní protikorupční úřad Aboubakara podezírá, že tamním špičkám armády rozdával darem luxusní terénní auta.

Když se zpráva o Aboubakarově českém majetku dostala do Nigérie, tamní úřady do Prahy napsaly, že chtějí, aby policie byty zablokovala. To národní protimafiánská centrála letos na jaře udělala. „Aboubakar (...) v průběhu roku 2015 převedl a použil finanční prostředky z trestné činnosti spáchané v Nigérii, kde je aktuálně vyšetřován Úřadem pro ekonomickou a finanční kriminalitu pro trestný čin zločinné spolčení, podvodné dodávky zbraní do Nigérie a korupční jednání se škodou dosahující 2,2 miliardy amerických dolarů,“ píše se v policejním dokumentu, kterým detektivové byty zablokovali.

S prodejem bytů a převedení peněz zpět do Nigérie se čekalo na akci tamní justice. Aboubakar totiž v té době nebyl z ničeho obviněný.

Byznys se zbraněmi v Praze

Po zablokování nemovitostí mělo nigerijské státní zastupitelství podle pravidel mezinárodní justiční spolupráce do Prahy napsat, z jakých trestných činů Aboubakara obvinilo. To se nestalo a české úřady nyní musely Aboubakarovy byty odblokovat. Zbrojař je tak může volně prodávat nebo převést na někoho jiného. Informace MF DNES o odblokování majetku potvrzuje i čerstvá změna v katastru nemovitostí.

Nejvyšší státní zastupitelství, které má mezinárodní justiční spolupráci na starosti, odmítlo případ komentovat. „Informace o konkrétních případech mezinárodní právní pomoci ze zásady z taktických důvodů neposkytujeme,“ řekl jeho mluvčí Petr Malý. Rovněž protimafiánský útvar, který Aboubakarovy byty zajistil, se nechtěl vyjádřit.

Zjištění, že peníze z armádní korupce v Nigérii mohly skončit v pražských luxusních nemovitostech, není jedinou českou stopou v případu. Dodávku zmíněných zbraní pro nigerijskou armádu totiž Aboubakar dojednával částečně v Praze. Právě tady se sešel s prostředníkem – jistým Marionem Fordem, Američanem, který v Česku pracuje jako dýdžej. Ford pak oslovil kalifornskou společnost DCI, která měla zboží do Afriky dodat.

Šlo o několik helikoptér, třicet tanků, granátomety a střelivo. Hodnota obchodu byla astronomických 6,3 miliardy korun.

Obchod se však nakonec neuskutečnil. Podle Aboubakara firma DCI nezískala potřebnou exportní licenci. Případ dodnes řeší americký soud.