Kreml investuje do luxusní nemocnice, léčit v ní bude politickou smetánku

Během loňské televizní debaty musel Vladimir Putin odpovídat na jednu z mnoha otázek z publika. Mladý lékař chtěl vědět, proč se většina vysoce postavených politiků a státních úředníků léčí v zahraničí. Ruský prezident se ohradil, že on to rozhodně nedělá. Prozradil, že důvěřuje lékařům z Centrální klinické nemocnice (TSKB). Přiznal však, že i toto zařízení na okraji Moskvy má problémy kvůli nedostatku peněz i kvalifikovaného personálu.

Nyní Kreml přišel s řešením. V nemocničním komplexu postaví nové oddělení, které bude sloužit pouze Putinovi a jeho věrným. Třípodlažní budova bude schopna pojmout maximálně deset VIP pacientů najednou.

Vybavena bude pokročilou komunikační technikou, kterou smí používat pouze Putin a nejvyšší vedení země. Stavba by měla přijít na 2,9 miliardy rublů (asi 1,2 miliardy korun). Další náklady spolkne vybavení.

Uvnitř budou mimo klasických pokojů také dvě luxusní místnosti o výměře 200 metrů čtverečních. Politici zde budou mít k dispozici i jednací sál, kde mohou hostit setkání na nejvyšší úrovni. Chybět nebude ani bazén.



Areál TSKB se rozléhá na 180 hektarech pozemků, které jsou hojně osázené stromy. V minulosti se zde léčila většina sovětských i ruských prezidentů. Péči zdejších lékařů vyhledávali Leonid Brežněv či Michail Gorbačov, Boris Jelcin se zde zotavoval po operaci srdce.

V dobách Sovětského svazu byla nemocnice výkladní skříní sovětské medicíny. Pracovali zde nejlepší lékaři, kteří měli k dispozici nejmodernější vybavení.

Bývalý ředitel nemocnice Alexander Nikolajev vzpomíná, že průměrná délka života u prominentních pacientů léčených v TSKB byla o dvacet let delší, než činil celostátní průměr. „Byla to ideální lékařská péče,“ tvrdí Nikolajev. Kvalita péče vzala za své po rozpadu Sovětského svazu.



Jeden z pracovníků nemocnice pod podmínkou anonymity vypověděl, že personál je nyní oproti zlatým časům mnohem méně kvalifikovaný. Podobně je na tom i stárnoucí vybavení. Nemocnice například stále nemá moderní kybernetický nůž, který umožňuje cílenou léčbu nádorů. Několik moskevských klinik přitom tímto zařízením disponuje.

S výstavbou nového oddělení by se však mohla nemocnici vrátit zašlá sláva. Projektová dokumentace by měla být připravena do konce letošního roku. V roce 2020 by oddělení mělo přivítat první pacienty.