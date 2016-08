Německá vláda chce donutit ženy, aby přiznaly milence v době početí

Nový zákon je reakcí na rok starý případ muže, který si nebyl jistý, zda je biologickým otcem svého dítěte. Pár se oženil, když byla žena těhotná, a muž se u soudu snažil manželku přinutit, aby přiznala jméno bývalého milence. Žena se odvolala k ústavnímu soudu, který rozhodl, že neexistuje žádný zákon, který by ji k tomu přiměl, a uvedl, že by v problematice otcovství uvítal novou legislativu.

A právě s takovým zákonem nyní přišel ministr spravedlnosti Heiko Maas. Jeho návrh, který ve středu projedná vláda, by měl mužům vychovávajícím cizí dítě pomoci při vymáhání peněz od biologického otce. Pokud by měli pochybnost o svém otcovství, může soud jejich ženě nařídit jmenovat „muže, který byl přítomen v okamžiku početí“.

Omluví jen „vážné důvody“

Jakmile by byl původ dítěte nepochybně prokázán, mohli by tzv. „falešní otcové“ požadovat výživné od biologických otců až po dobu dvou let, informuje německá agentura DPA. Žena by nicméně měla možnost udržet jméno otce v tajnosti v případě, že by pro to existovaly „vážné důvody“. „Bude záležet na rozhodnutí soudu, zda jsou důvody pro tajení identity bývalého milence dost dobré,“ uvedl Heiko Maas.

Návrh zákona pochválila také spolková ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež Manuela Schwesigová. „Neměly by v něm být žádné právní mezery a to je důvod, proč je dobré a správné, že pan Maas nový návrh zákona přinesl,“ řekla ministryně.

Návrh Heiko Maase si už v německých médiích vysloužil označení „zákon o mlékařových dětech“. Podle různých studií žije v Německu 4 až 10 procent tzv. kukaččích dětí, tedy dětí, které vyrůstají v mylném domnění, že muž, který je vychovává a živí, je jejich biologickým otcem.