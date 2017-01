Němci plánují vracet migranty do přetíženého Řecka, Atény protestují

Organizace na pomoc uprchlíkům jsou záměrem Berlína zděšené, napsal zpravodajský portál Deutsche Welle. Podle německého rádia panuje v řeckých táborech pro běžence humanitární krize.

Předešlých šest let členské státy Evropské unie uprchlíky zpět do přetíženého Řecka neposílaly. Evropská komise ale loni v prosinci podpořila postupné obnovení dublinských migračních pravidel. Od poloviny března by tak země EU mohly za určitých podmínek začít vracet do Řecka běžence, kteří se právě tam poprvé dostali na území EU a pak se přesunuli do jiného státu osmadvacítky.

Německý ministr vnitra Thomas de Maiziére již požádal Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF), aby od 15. března nebránil deportacím do Řecka. Vracení by se však mělo týkat pouze uprchlíků, kteří přijdou do Německa po 15. březnu. Na zranitelné skupiny jako nezletilce bez doprovodu by se nevztahovalo vůbec.

Řecko chce vytvořit opozici s dalšími hraničními státy EU

Snahu obnovit dublinská pravidla kritizoval na konci loňského roku řecký ministr pro migraci Jannis Muzalas. Systém podle něj ponechává neúměrnou zátěž na těch členských zemích, do nichž migranti vstoupí jako první.

„Pokusíme se vytvořit jednotnou frontu v EU s jinými zeměmi ‚prvního příchodu‘, jako je Itálie, Bulharsko a Malta, abychom opravili nespravedlivé body ‚nového‘ Dublinu,“ řekl tehdy Muzalas, který se chce kvůli této otázce v polovině ledna sejít se svým italským kolegou.

V Řecku bylo na konci loňského roku přes 60 tisíc migrantů, z toho asi 15 400 na ostrovech v Egejském moři.