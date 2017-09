Hořký výsledek a krok zpět. Proti AfD je třeba bojovat, píše německý tisk

Alternativa pro Německo (AfD) skončila třetí, výrazný propad zažily vládní strany konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD).

„Nejvyšší dům německé demokracie ztrácí svoji nevinu: pryč jsou časy bez pravicových radikálů, kteří se v Německu zatím dokázali dostat jen do zemských sněmů. Německou demokracii je třeba znovu bránit. Musíme znovu více mluvit o hodnotě a opravdovosti demokracie, s argumenty místo agrese, se znalostmi místo vzteku, s respektem místo radikálnosti,“ konstatuje deník Mannheimer Morgen.

Podobně volby komentuje list Frankfurter Rundschau, podle něhož je Spolkový sněm v nebezpečí, že v něm budou mít prostor národovecká agenda a paranoidní spiklenecké teorie. „Tahle demokracie teď potřebuje naši vášeň, naši upřímnost, nekompromisní odpor proti jedu zprava,“ míní. Obdobně výsledky hlasování, v němž AfD získala 12,6 procenta, hodnotí i další deníky.

„Vstup AfD jako třetí nejsilnější strany do Spolkového sněmu je historický krok zpět pro německou společnost: hořký pro demokratickou kulturu. Je to úder vůči prvnímu článku ústavy, který chrání důstojnost všech lidí i uprchlíků,“ je přesvědčen list Süddeutsche Zeitung, který tak naráží na tvrdý postoj AfD vůči běžencům.

I když německé deníky věnují protestní straně hodně prostoru, je na většině titulních stránek předních listů fotografie vítězky voleb Angely Merkelové. Spolu s ní ale deníky píší o historických ztrátách CDU/CSU, která získala 33 procent hlasů, tedy o zhruba 8,5 procentních bodů méně než při posledních volbách.

„Špatný výsledek CDU a CSU konzervativní unií těžko otřese, protože Angele Merkelové k další vládě zůstává jen spojenectví se Zelenými a FDP,“ píše list Westfälische Nachrichten. Řada deníků vyjadřuje přesvědčení, že propad dosavadních vládních stran je důsledkem posledních let, kdy v zemi vládla velká koalice.

VIDEO: Protesty proti volebnímu úspěchu Alternativy pro Německo (AfD) v Berlíně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V zahraničí se řeší dopady na EU

Evropský tisk v pondělí v hodnocení německých parlamentních voleb poukazuje na odpovědnost Angely Merkelové při sestavování budoucí vlády, na neúspěch sociálních demokratů a na důsledky možné účasti německých liberálů ve vládě. Řada listů zdůrazňuje klíčovou roli Berlína v Evropské unii a zvažuje dopady volebního úspěchu protiimigrační Alternativy pro Německo.

Podle maďarského konzervativního listu Magyar Nemzet je Německo po brexitu rozhodující silou v Evropské unii, což je nejen příležitost, ale i velká odpovědnost. „Bude-li rozpad EU s rostoucí silou pokračovat, budoucnost to přičte Merkelové,“ napsal deník. Pro maďarskou vládu je vítězství Merkelové dobrá zpráva, protože tato politička má z celého německého politického spektra pro Budapešť nejvíc pochopení, konstatoval Magyar Nemzet.

Výrazy „neštěstí, debakl, porážka“ označuje italský list Il Messaggero volební výsledek německých sociálních demokratů. Jejich porážka rozbourala dosavadní úvahy o pokračování velké koalice, jedinou cestou pro SPD je cesta do opozičních lavic, konstatuje list. „Má to ale dvě výhody - SPD se v opozici může znovu postavit na nohy a navíc to bude tato strana - nikoli AfD -, která v parlamentu opozici povede,“ uvedl Il Messaggero.

Na Evropu po německých volbách padne stín nejen kvůli výsledku protievropské AfD, upozorňuje v komentáři belgický deník De Standaard. Merkelová musí vytvořit koalici s liberály, kteří mají na spojenou Evropu vlastní názor. Během své zatím poslední účasti v německé vládě se stavěli proti záchrannému balíku pro Řecko, v předvolební kampani hlásala FDP euroskeptické názory. „Německá vůdkyně Evropy tak zahájí svůj čtvrtý premiérský mandát příliš slabá na to, aby uvedla kontinent do pohybu,“ soudí De Standaard.

Německo bude stále nejdůležitější, míní polská média

Obavy dává najevo i španělský list El Mundo. „Pokud se Merkelová dohodne s liberály a Zelenými, bude se muset vzdát dosavadního stanoviska k brexitu a solidarity se zeměmi na jihu Evropy. To ohrozí jednotu Evropské unie,“ píše deník.

Nástup AfD a FDP je zřejmě odpovědí německých voličů na nedostatečnou reakci středolevé koalice na existující problémy, napsal nizozemský de Volkskrant. Pro více než polovinu Němců je to terorismus, migrace a extremismus.

„Politicky rozhádaný parlament a slabá vyhlídka na utvoření nové vlády signalizují nové poměry v Berlíně... Politická identita Německa byla založena na radikálním rozchodu s minulostí a na všeobecné touze zapojit se do celoevropské politiky. Krajně pravicová stanoviska, kterých se AfD nedokáže zbavit, jsou z tohoto pohledu nejen nechutná, ale i znepokojivá,“ uvedl nizozemský list.

„Je obtížné najít v polské zahraniční politice důležitější orientační bod, než je Německo. Tato země je stabilní, předvídatelná, odpovědná a nepochybně přátelská. Mohou to tyto volby změnit?“ ptá se v redakčním komentáři polská Rzeczpospolita. „Nedomníváme se. Bez ohledu na to, jakého koaličního partnera si Merkelová zvolí, zůstane Německo nejdůležitějším státem v Evropské unii. Velká koalice s SPD, která je stále méně pravděpodobná, a koalice s menší FDP a Zelenými se od sebe liší jen v detailech,“ uvedl polský list. AfD podle něj nemůže počítat se „solidním místem ve světě reálné politiky“.

Překvapení se nekoná, píší na Slovensku

Evropa si po víkendových volbách v Německu a po dřívějším zvolení nového francouzského prezidenta Emmanuela Macrona místo Marine Le Penové oddechne a může hledat svou budoucnost, napsal slovenský list Sme. Také další slovenská média se shodla, že volební překvapení se po vítězství konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové v Německu nekonalo.

„Po (americkém prezidentovi) Trumpovi a brexitu jsme se před rokem obávali, že v této době budou kormidlovat Marine Le Penová s někým z AfD. To se nenaplnilo, odolala francouzská i německá pevnost, Emmanuel Macron i Angela Merkelová tak mohou načas zapomenout na nutnost nenazlobit budoucí voliče a (mohou) začít řešit evropské problémy. Nyní je ten nejlepší čas, mají totiž čerstvý mandát,“ uvedl list Sme.

List Denník N napsal, že volby v Německu byly důležitější než prezidentské a parlamentní volby ve Francii či referendum o vystoupení Británie z EU. Byť revoluce se v Berlíně podle listu nekoná, význam mohou mít i menší posuny německé politiky.