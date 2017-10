O vládní koalici budeme jednat s FDP a Zelenými, potvrdila Merkelová

Sociální demokraté, dosavadní vládní partner CDU/CSU, se po špatných výsledcích v zářijových parlamentních volbách rozhodli odejít do opozice.

Koalice CDU/CSU, Zelených a Svobodných demokratů, které se kvůli barvám jednotlivých stran přezdívá Jamajka, je tak za současného rozložení politických sil zřejmě jedinou možnou.

Zástupci CDU/CSU včetně Merkelové se už dříve vyjádřili, že by vládu rádi sestavili do vánočních svátků. Rozhovory po posledních volbách trvaly 86 dní, a ani tentokrát se neočekává, že by ke konsensu došlo výrazně dříve.

V neděli se mají sejít vrcholní představitelé CDU a CSU, aby se připravili na nadcházející vyjednávání o nové vládě a pokusili se vyřešit vzájemné neshody. Nejspornějším tématem je pro ně uprchlická politika, připomněla DPA.

Merkelová vyzvala sesterskou Křesťanskosociální unii (CSU) ke shodě ohledně horní hranice počtu uprchlíků. Bavorská CSU požaduje, aby do Německa nemohlo přicházet více než 200 000 běženců ročně. CDU, ale i ostatní strany možné koalice jsou proti tomu. Merkelová řekla, že obě strany dokázaly s tímto nesouladem žít ve volební kampani. „Teď před námi stojí nový úkol: společně splnit úkol, který jsme dostali od voličů,“ uvedla kancléřka.

CDU/CSU premiérky Merkelové získala podle konečných výsledků ve volbách do Bundestagu 33,0 procenta hlasů, Sociální demokraté Martina Schulze 20,5 procenta. Souboj o třetí místo vyhrála se 12,6 procenty AfD.

V parlamentu bude také Levice s 9,2 procenty a Zelení s 8,9 procenty. Po čtyřleté přestávce se do něj vracejí svobodní demokraté (FDP) se ziskem 10,7 procenta hlasů (více o výsledcích voleb najdete zde).

Výsledek CDU/CSU je nejhorším od roku 1949. Tehdy konzervativní formace získala 31 procent. Partaj oproti minulým volbám ztratila asi sedm procent hlasů. Merkelová přesto výsledek označila při současné situaci za úspěch.

Merkelová reaguje na úspěch ve volbách: