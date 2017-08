V září nevolte Merkelovou, apeluje Erdogan na německé Turky

Erdogan prohlásil, že hlavní příčinou současné krize mezi Berlínem a Ankarou je boj o voliče. Turci s volebním právem by podle něj neměli dávat hlas tureckým nepřátelům. K těm prezident řadí Merkelovou, socialistu Martina Schulze i Zelené. Erdogan také řekl, že Německo porušuje normy Evropské unie.



Parlamentní volby budou v Německu 24. září. V Německu je podle agentury Reuters zhruba milion tureckých voličů. Předvolební průzkumy dávají největší šanci na vítězství kancléřčině konzervativní koalici CDU/CSU, která má nyní šanci získat 39 procent hlasů, zatímco Schulzovým sociálním demokratům průzkumy slibují o 16 procentních bodů méně. Zelení mají nyní naději na osm procent hlasů.

Ankaru pohněval odklad jednání o clech

Vztahy mezi Berlínem a Anakarou se v posledním roce prudce zhoršily kvůli tvrdému postupu tureckého režimu po loňském potlačeném pokusu o převrat i sporném letošním referendu, které posílilo prezidentovy pravomoci. Turecko navíc zvažuje obnovu trestu smrti, což je pro Evropskou unii nepřijatelné.

Merkelová ve středu v předvolebním rozhovoru s mladými blogery řekla, že kvůli zvýšenému napětí se teď nebude s Tureckem jednat o rozšíření celní unie. Jejího výroku si všimla hlavně turecká média, například list Daily Sabah.

„Je to nešťastný výrok. Musíme zdůraznit, že žádný člen EU by neměl dávat příkazy unijním institucím,“ uvedl ve čtvrtek turecký ministr pro evropské záležitosti Ömer Çelik. Dodal, že jde o nebezpečnou situaci a ohrožení důvěryhodnosti EU. Çelik je přesvědčen, že z modernizace celní unie by těžily obě strany. „Ale oni se chovají, jako by to byla laskavost vůči Turecku. Dovolte mi říct to jasně: my nespěcháme,“ doplnil.



Celní unie mezi Tureckem a EU funguje od roku 1996. Vztahuje se ale pouze na průmyslové výrobky a zpracované zemědělské produkty. Turecká vláda považuje její současnou podobu za nevýhodnou a dlouhodobě volá po revizi.

Agentura Reuters koncem července uvedla, že se dostala k dokumentu, podle něhož německá vláda chce, aby Evropská komise pozastavila přípravu jednání o modernizaci celní unie mezi Tureckem a EU. Pokračování rozhovorů by podle Berlína vyslalo „špatný signál“. Dokument prý uvádí i řadu jiných opatření, jež by měla být zavedena v rámci celé EU. Jejich cílem je zvýšit finanční tlak na Turecko proto, aby tato země dodržovala právní řád.