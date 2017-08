Německý obchod vymetl z regálů zahraniční zboží, bojuje proti xenofobii.

Netradiční kampaň má na svědomí pobočka supermarketu Edeka v Hamburku. Překvapení zákazníci během sobotních nákupů v regálech nenašli velkou část ze standardní nabídky. Chyběla například rajčata ze Španělska, řecké sýry či velká část exotického ovoce. Místo zboží byly po obchodě rozmístěny cedule s hesly odmítajícími xenofobii.

„Tenhle regál je bez diverzity pěkně nudný,“ stálo na jednom z nich. „Takhle prázdno tady může být bez cizinců,“ přečetli si zákazníci na dalším. Jiné slogany uvádí, že bez diverzity a cizích produktů bude Německo chudší.

Mluvčí společnosti Edeka ke kampani uvedl: „Edeka podporuje společenskou diverzitu. Naše produkty pochází ze všech koutů Německa. Až s výrobky z ciziny je naše nabídka dostatečně pestrá natolik, aby ji ocenili zákazníci.“



Oslava i kritika

Iniciativa řetězce sklízí rozporuplné ohlasy. Sven Schmidt, který fotografii ze supermarketu umístil na Twitter, kampaň chválí. „Když se podívám na tu spoustu projevů nenávisti a neporozumění, jsem rád, že jsem fotografii zveřejnil a alespoň trochu tak přispěl v boji proti rasismu,“ uvedl pro server The Independent. Aktivity obchodu ocenila i Julia Klöcknerová z Křesťansko-demokratické unie kancléřky Angely Merkelové.

Kroky Edeky však mají i odpůrce, kteří řetězci vytýkají, že využívá současné politické situace před blížícími se volbami a nálady ve společnosti pro vlastní zviditelnění. Marcus Pretzell z Alternativy pro Německo se například pustil do pochvalných slov Klöcknerové. Jiní na sociálních sítích argumentují tím, že supermarket by se neměl plést do politických problémů.



Problematika přistěhovalectví a rostoucí xenofobní nálady jsou v Německu aktuální zejména kvůli volbám. O budoucnosti vlasti budou Němci hlasovat už za měsíc.

Imigrační politika země se skloňuje od roku 2015, kdy Merkelová do země podle kritiků „pozvala“ milion uprchlíků (více zde). Protiuprchlické nálady přiživily také teror na německém území, či útoky migrantů na ženy při silvestrovských oslavách v Kolíně nad Rýnem na počátku loňského roku (více zde).