Německým věřícím žehná robot, novinku zavedli v Lutherově městě

Reformátor zde 31. října 1517 představil 95 tezí, kterými ostře ťal do praktik církve. Luther chtěl, aby se lidé vrátili ke křesťanství nezatíženému církevní tradicí. Kritizoval praxi kupčení s odpustky a jeho myšlenky se rychle šířily Evropou.



Nyní je to opět Wittenberg, který nabourává tradice. Věřící si tu mohou dojít pro požehnání k robotovi. Stroj nazvaný BlessU-2, což ve volném překladu z angličtiny znamená „Také ti žehnám“, by měl podle autorů instalace zažehnout debaty o budoucnosti církve. „Chtěli jsme, aby se lidé zmysleli nad tím, zda jim může požehnat stroj, nebo jestli je nutná lidská bytost,“ uvedl listu The Guardian Stephen Krebs, který za iniciativou stojí.

BlessU-2 má dvě ruce, hlavu a na hrudi velkou dotykovou obrazovku. Věřící si nejprve vyberou, zda chtějí požehnání v mužském či ženském hlase a jaký typ chtějí. Robot poté zvedne ruce, rozsvítí světla v dlaních a odrecituje verše z Bible. V závěru řekne: „Bůh ti žehnej a ochraňuj tě.“

Celý úkon zvládne hned v pěti jazycích: němčině, angličtině, francouzštině, španělštině a polštině. Na přání žadateli požehnání i vytiskne. Pokud by se porouchal, je na místě hned připravený záložní stroj.

Podle Krebse se BlessU-2 těší velkému zájmu a převážně jsou na něj pozitivní reakce. Kritičtější postoj mají pravidelní návštěvníci bohoslužeb, kteří se obávají, že stroje nahradí pastory. To však podle Krebse nikdy nebylo v plánu. „Nechceme robotizovat církevní práci. Chceme vidět, jestli dokážeme dát strojům teologickou perspektivu,“ uvedl Krebs.

Wittenberská instalace připomíná pětisté výročí reformace v Evropě. Hnutí, ke kterému Luther výrazně přispěl, zpochybňovalo autoritu římskokatolické církve a jejích hodnostářů. Reformace vyústila v největší schizma západního křesťanství a vedla ke vzniku protestantských církví.

BlessU-2 není jediný stroj, který pronikl do duchovního prostředí. Minulý rok se robot objevil i v jednom z buddhistických chrámů na okraji Pekingu. Věřící tam provází tichou meditací a dokáže odpovědět i na základní otázky ohledně buddhistické víry.