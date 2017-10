Německá policie našla v supermarketech otrávené jogurty, má podezřelého

Nejprve v noci a následně znovu v pátek dopoledne zavolal na policii muž, který upozornil na otrávené jogurty v supermarketech ve městech Bitterfeld a Halle ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. „Nevyhrožoval,“ uvedl policejní mluvčí, podle kterého v telefonátu nezazněl ani žádný náznak vydírání. Dvaačtyřicetiletého muže ještě v pátek policisté zadrželi.

Ve dvou pobočkách obchodního řetězce v sasko-anhaltských městech policisté prověřili jogurty určité značky. V Halle skutečně našli v jednom z mléčných produktů „zdraví škodlivou substanci“. O jakou látku se jednalo, ale policie nesdělila.

„Zatím nemůžeme vyloučit, že (podezřelý) neříkal pravdu, ani to, že se produkty už prodaly,“ upozornil mluvčí policie a vyzval obyvatele obou měst, aby při nákupu dávali pozor na poškozená balení. Podle prvních poznatků vyšetřovatelů pachatel totiž balení jogurtů poškodil, aby do něj mohl látku vpravit. V bytě zadrženého podezřelého policie našla „důkazní materiál“.

Minulý týden otřásl Německem případ z Bádenska-Württemberska, kde muž vyhrožoval otrávením potravin, pokud nedostane miliony eur. Policii se ho podařilo zadržet a on následně přiznal vinu. Do dětské výživy přimíchal etylenglykol, v průmyslu známý jako fridex, a pět láhví s ním umístil do obchodů ve Friedrichshafenu u Bodamského jezera (psali jsme zde).