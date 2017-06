Německo zkropily prudké deště, bouřka si vyžádala minimálně jeden život

Poblíž dolnosaského města Uelzen, kde se vítr hnal rychlostí přes 100 kilometrů za hodinu, zemřel padesátiletý muž, když na jeho auto spadl strom. Nedaleko místa neštěstí byla zase těžce zraněna cyklistka, kterou také zasáhl padající strom.

Bouře s sebou na sever Německa přinesla vítr o síle orkánu, silný déšť a někde i krupobití. Směrem od Hamburku, kde se objevilo i malé tornádo, postupovala na Berlín a dále na jihovýchod.

Nepříznivé počasí a popadané stromy zastavily železniční dopravu na trase z Hamburku do Hannoveru a do Brém. Preventivě německé dráhy uzavřely také trasy z Hamburku a z Hannoveru do Berlína. V německé metropoli bouře přinutila některá letadla, aby odložila svůj start. Z polabského Magdeburku jsou zase hlášeny četné výpadky elektřiny.

Bouři pocítili i řidiči, a to zejména na dálnicích v Dolním Sasku. Na dálnici A7 mezi Hamburkem a Hannoverem a dálnici A1 mezi Hamburkem a Brémami byly hlášeny padlé stromy.

Studená fronta, která přechází přes západní Evropy dorazí ve čtvrtek večer i do Česka. „Přinese přeháňky a bouřky, nejdříve na západ a sever Čech, v průběhu druhé poloviny noci na pátek pak i na ostatní území,“ řekl meteorolog Josef Hanzlík z Českého hydrometeorologického ústavu.