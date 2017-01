Německý myslivec vyřízl z Dunaje zmrzlou lišku, která se propadla pod led

Liška se zřejmě pokusila namrzlou řeku poblíž obce Fridingen v Bádensku-Württembersku přeběhnout zhruba před pěti týdny, když se pod ní protrhl tehdy ještě tenký led. Zvíře se tak utopilo. V dalších týdnech se podstatně ochladilo a tělo celého zvířete obklopil led.

V tomto stavu ho našel myslivec Franz Stehle, který lišku z ledu vyřízl a vystavil na svém dvoře. „Ledová liška by mohla sloužit jako varování pro ty, kteří chtějí zkoušet led zamrzlého Dunaje,“ řekl myslivec.

Mrazy sice už pominuly, sever Německa se však nyní potýká s následky čtvrteční bouře. Trať mezi Brémami a Hannoverem musela být uzavřena a německé dráhy kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám snížily rychlost vysokorychlostních vlaků na 200 kilometrů v hodině; běžně přitom tyto soupravy jezdí až o sto kilometrů v hodině rychleji.

Potíže má i letecká doprava. Mezinárodní letiště ve Frankfurtu nad Mohanem v pátek odřeklo kvůli bouři 125 letů a další rušení spojů nejsou vyloučena. Omezení se dotkla i Prahy, dopolední spoj Lufthansy do české metropole byl zrušen a let Českých aerolinií přistál ve Frankfurtu s 50minutovým zpožděním. Dvě ranní linky z Prahy do Frankfurtu odletěly se zhruba hodinovým odkladem. Několik letů odvolala i letiště v Drážďanech a Lipsku/Halle.

Vyvrácené stromy, tisíce domácností bez proudu

Během noci bouře Egon při přechodu přes západ Německa dosáhla v Sársku a v Porýní-Falci síly orkánu, vítr měl rychlost bezmála 150 kilometrů v hodině. Vichr vyvracel stromy a ničil rozvody elektrické energie. V Bádensku-Württembersku kvůli následkům vichřice ohlásili policisté přes 400 výjezdů, a to především kvůli popadaným stromům, zničeným dopravním značkám či převráceným plotům okolo staveb.

V Bavorsku, kde se ocitlo asi 6600 domácností bez proudu, a v Durynsku několik školních autobusů s dětmi nedorazilo kvůli závějím či vyvráceným stromům do cíle. U bavorského Kirchenthumbachu jeden ze školních autobusů pod náporem silného větru sjel do příkopu, řidiči ani dětem se ale nic nestalo.

Belgie kvůli sněžení uzavřela pro kamiony některé úseky dálnic, především v blízkosti hranic s Německem. Belgické pobřeží se mezitím připravuje na záplavy, neboť meteorologové na odpoledne předpovídají vysoké vzedmutí moře. Přístavní město Nieuwpoort preventivně vybudovalo ochranné hráze z 25 000 pytlů s pískem. Obdobné potíže se sněžením a větrem má i Nizozemsko.

Na severu Francie připravila bouře o elektřinu zhruba 330 000 domácností, obzvláště postižené jsou pobřežní regiony Normandie a Pikardie. Vítr zde v nárazech dosahoval rychlosti až 150 kilometrů v hodině. Rozvodné společnosti na opravu elektrické infrastruktury nasadily 1200 techniků.

Na 180 cestujících uvázlo v noci na pátek kvůli sněhové bouři v severní Francii v rychlovlaku Thalys jedoucím z Bruselu do Paříže. Nejprve selhala na hlavní trase dodávka elektrického proudu, takže souprava musela využít záložní cestu. Tu ale posléze zablokoval pád stromu na elektrické vedení. Cestující do francouzské metropole dojeli se zhruba desetihodinovým zpožděním.