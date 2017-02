Extremisty budeme sledovat pomocí náramků, navrhuje německá vláda

Elektronické náramky je za určitých podmínek v Německu možné používat už dnes. Od roku 2011 je jejich pomocí možné sledovat pachatele sexuálních a násilných trestných činů, kteří byli odsouzeni alespoň ke třem letům vězení.

Nyní je chce vláda nasadit i proti lidem, kteří nespáchali žádný trestný čin, ale úřady je podezřívají z toho, že mohou chystat útok.

„Elektronické náramky nejsou všelék, ale důležitý nástroj, aby se zjednodušilo sledování všech, kteří mohou představovat nebezpečí,“ řekl ve středu k novele zákona o BKA ministr vnitra Thomas de Maiziére (CDU).

Upozornil také na to, že změna zákona se to bude týkat jen malého počtu z celkem zhruba 550 osob, od nichž podle německých úřadů může vycházet nebezpečí útoku. Důvodem je to, že jednotlivé osoby za nebezpečné většinou označují zemské úřady, a nikoli ty spolkové. Ministr vnitra proto jednotlivé země vyzval, aby přijaly podobnou legislativu.

Odsouzené pachatele, kteří nyní musí nosit elektronické náramky, sleduje nepřetržitě centrála v hesenském městě Bad Vilbel. Momentálně má v celém Německu elektronický náramek 88 odsouzených.

Někteří odborníci vyjadřují pochyby nad tím, jestli je v souladu s německou ústavou možné nařídit nošení elektronického náramku i lidem, na nichž sice ulpívá podezření, odsouzeni ale nebyli.

Ve středu schválené opatření je součástí bezpečnostního balíčku, na němž se v lednu dohodli de Maiziére a ministr spravedlnosti Heiko Maas (SPD). Opatřeními se snaží zabránit opakování předvánočního teroristického útoku z Berlína, který si vyžádal 12 mrtvých a desítky zraněných.

Razie na německé islamisty

Německá policie ve středu nad ránem provedla rozsáhlou razii ve spolkové zemi Hesensko. Prohledala 54 objektů a zadržela Tunisana podezřelého z verbování islamistů, oznámila prokuratura ve Frankfurtu nad Mohanem. Zásah byl namířený proti 16 osobám podezřelým z přípravy teroristického útoku.



Zhruba 1 100 policistů prohledávalo byty, obchody a mešity na západě Německa ve snaze nalézt hledané osoby ve věku mezi 16 a 46 lety, uvedla prokuratura. Razie proběhla ve Frankfurtu, Offenbachu, Wiesbadenu, Darmstadtu, Limburgu a několika dalších menších hesenských městech.

Obvinit se státní zastupitelství nyní chystá tři osoby, a to z členství v zahraniční teroristické organizaci a z přípravy násilného protistátního trestného činu.

Hlavní podezřelý, kterým je šestatřicetiletý Tunisan, byl zatčen ve Frankfurtu, aniž by kladl odpor. Podle policistů od srpna 2015 vyhledával v Německu stoupence organizace Islámský stát (IS) a vybudoval s jejich pomocí síť, jejímž cílem bylo spáchat v Německu atentát. Plány na teroristický útok byly údajně v raném stádiu, konkrétní cíl podezřelé osoby zatím nevybraly.

Po 36letém muži pátrala i tuniská policie a to v souvislosti s „plánováním a provedením“ atentátu na muzeum Bárdá v hlavním městě, při kterém v březnu 2015 zahynulo 24 lidí, převážně zahraničních turistů. Podle tuniských úřadů se účastnil také napadení města Bin Kardán u hranic s Libyí loni v březnu, při kterém zahynulo 13 příslušníků bezpečnostních složek a sedm civilistů.

Tunisan už byl loni ve deportační vazbě. Protože ale Tunisko nedodalo potřebné dokumenty ve stanovené lhůtě, musely ho německé úřady na počátku listopadu propustit. Poté ho však až do středečního zadržení nepřetržitě sledovaly.

„Opatřeními vysíláme jasné poselství radikálním islamistům v Hesensku: (Islamistickou) scénu pečlivě sledujeme,“ uvedl hesenský ministr vnitra Peter Beuth. Nebudeme ve své zemi trpět „zaslepené fanatiky“, kteří pod rouškou náboženské svobody šíří nenávist, dodal politik vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU).

Už v úterý večer zadržela tři osoby ve věku 21, 31 a 45 let podezřelé z terorismu policie také v Berlíně. Chtěli se podle ní připojit k radikálním islamistům, kteří bojují v Sýrii a Iráku. Všichni tři muži navštěvovali stejnou mešitu v berlínské čtvrti Moabit, kam chodil i pachatel prosincového teroristického útoku v Berlíně, Tunisan Anis Amri. Berlínská radnice se chystá spolek provozující mešitu v Moabitu zakázat.