Zrušení stovek dětských manželství prošlo německým parlamentem

O změně příslušných zákonů se v Německu vedla debata především kvůli vysokému počtu běženců, kteří v posledních dvou letech do spolkové republiky přišli z muslimských zemí. V řadě z nich, třeba v Afghánistánu nebo Pákistánu, jsou svatby nezletilých poměrně časté, a tak počet takových svazků stoupl i v Německu.



V létě loňského roku jich podle centrálního registru cizinců bylo celkem 1 475. Ve 361 případech byl alespoň jeden z partnerů mladší 14 let, v dalších 120 mu bylo 14 nebo 15 let. V drtivé většině takových případů jde přitom o mladé dívky, které se provdávají za starší muže.

„V Německu nesmí existovat žádná dětská manželství,“ nechal se už dříve slyšet ministr spravedlnosti Heiko Maas (SPD), podle něhož děti nepatří před oltář, ale do školy.

Nová právní úprava stanoví, že všechna dětská manželství budou automaticky neplatná. U mladistvých ve věku 16 až 18 let si Německo ponechá možnost manželství uznat. Soud tak může učinit v případě, že tomu budou nahrávat okolnosti. „To může být třeba případ, když už v takovém vztahu jsou děti nebo je žena těhotná,“ uvedl ministr spravedlnosti.

Mění se i pravidla uzavírání manželství v Německu - do takového svazku bude možné vstoupit výhradně až po dosažení plnoletosti. Dosud to bylo výjimečně možné už v 16 letech, pokud byl druhý z partnerů plnoletý a povolil to německý soud.