Německý ministr chce otevřít deportační centra a posílit kontrarozvědku

11:20 , aktualizováno 11:20

Německý ministr vnitra Thomas de Maizière navrhuje vytvořit střediska, která by usnadnila a zrychlila deportace odmítnutých žadatelů o azyl. Vzniknout by mohla v blízkosti letišť, napsal v úterý v příspěvku zveřejněném v listu Frankfurter Allgemeine Zeitung. Centralizovat by chtěl de Maizière také systém vnitřní zpravodajské služby.