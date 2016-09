Neřeším hypotéku a mám čas na rodinu, chválí si lékař práci v Německu

2016-09

Počet českých lékařů působících v Německu neustále roste. Jen za posledních pět let se jich do spolkové republiky odebralo na 500. Celkem jich v sousední zemi působí už přes 920, nejčastěji v Sasku a Bavorsku, tedy dvojici příhraničních zemí. Do Německa české doktory lákají zejména lepší platy i příjemnější pracovní podmínky.