Německá policie hledá Tunisana, vypsala za něj odměnu 100 tisíc eur

Server Allgemeine Zeitung s odkazem na bezpečnostní zdroje uvádí, že policie nyní v souvislosti útokem pátrá po Tunisanovi. Jeho DNA údajně vyšetřovatelé nalezli v kabině kamionu. Objevili zde také dokumenty se jménem Ahmada A. Policie zatím tuto informaci nepotvrdila.

Agentura AP uvedla, že německé úřady vydaly eurozatykač na Tunisana jménem Anis Amri, který se narodil v roce 1992 nebo 1995 v tuniském Tetuánu. Podle tisku používal šest až osm identit, kromě tuniského občanství prý uváděl i egyptské či libanonské občanství. Ministr vnitra Thomas de Maizière uvedl, že muž nemusí být strůjcem útoku.

Hledaný je podle informací rozhlasu RBB zraněn. Policie proto prohledává i nemocnice. Podle agentury DPA policie v souvislosti s útokem zasahovala v Severním Porýní-Vestfálsku.

Právě v západoněmecké spolkové zemi byl vystaven dokument, který policie našla. Má jít o dokument, který Tunisanovi umožňoval v Německu zůstat. Podle Süddeutsche Zeitung přišel do Německa loni v červenci.

Do té doby přebýval v Itálii. Podle informací italské agentury ANSA se Amri do země dostal v únoru 2011, když během Arabského jara připlul na Sicílii. V Itálii zpočátku žil v centru pro nezletilé, po dosažení zletilosti spáchal několik zločinů včetně podpálení školy a byl odsouzen ke čtyřletému vězení. V roce 2015 měl být deportován do Tuniska, země však včas nepotvrdila jeho identitu a Amri musel být z deportačního centra v sicilském Trapani propuštěn. Poté odjel do Německa, kde letos v dubnu v Německu zažádal o azyl, ten však nedostal a měl být vyhoštěn.

Tunisan do Německa přicestoval přes jihoněmecký Freiburg. „Poté pobýval v Bádensku-Württembersku, v Berlíně a v Severním Porýní-Vestfálsku,“ řekl ministr vnitra spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Ralf Jäger. „Od února 2016 byl převážně v Berlíně, ale nedávno krátce navštívil Severní Porýní-Vestfálsko,“ řekl Jäger.

Německé úřady vypsaly za pomoc s jeho dopadením odměnu 100 000 eur (2,7 milionu korun). Amri je podle nich průměrného vzrůstu a má průměrnou váhu. Oči má hnědé a vlasy černé. Prokuratura zároveň varuje, že podezřelý může být ozbrojený a nebezpečný.

Podezřelý Tunisan byl podle médií policii znám jako člověk, jenž může být nebezpečný. Televize ARD mluví o možném napojení na salafisty na západě Německa. Údajně byl ve spojení s nedávno zatčeným salafistickým duchovním Abu Wallaaem.

Místo pondělního útoku v Berlíně

Německá policie podle deníku Bild zadržela ve středu ráno také člověka podezřelého z napojení na strůjce pondělního útoku. O samotného pachatele se však nejedná. Agentura Reuters uvádí, že muž byl vyslechnut a propuštěn.

Svědek, který v pondělí po útoku sledoval údajného podezřelého, ho po pár minutách ztratil. Policii následně podezřelého popsal jen velmi zhruba. Na základě tohoto popisu policie zatkla 23letého Pákistánce, kterého však v úterý večer propustila kvůli nedostatku důkazů. Informuje o tom server N24. Při útoku zemřelo nejméně dvanáct lidí, desítky dalších byly zraněny.

Bild: Zastřelený Polák byl v době útoku naživu

Polák, jehož tělo nalezli policisté v kabině kamionu na berlínském trhu, byl podle deníku Bild v době masakru ještě naživu. Předběžné vyšetřování podle novinářů odhalilo, že nedobrovolný polský spolujezdec s řidičem vozu zápasil. Zastřelen byl prý až poté, co kamion zastavil.

„Muselo dojít k zápasu,“ cituje Bild zjištění vyšetřovatelů, podle nichž byl 37letý Lukasz Urban naživu, když řidič najížděl do davu na berlínském tržišti. Pitevní nález podle německého deníku ukázal, že Polák byl nejprve pobodán a následně zastřelen.

Bild proto spekuluje, že se spolujezdec ve snaze zabránit masakru snažil strhnout řízení, přičemž utrpěl několik bodných ran. Když nákladní vůz zastavil mezi stánky na adventním trhu, řidič Poláka zastřelil a dal se na útěk, popisuje deník. Policisté našli Urbana už mrtvého.

Kamion s polským řidičem přijel do Berlína z italského Turína. V úterý ráno měl vyložit náklad a na večer se vrátit domů do Polska, uvedl Ariela Żurawski, Urbanův zaměstnavatel a zároveň bratranec.



Co se mezitím odehrálo, není zatím jasné. S řidičem prý Żurawski naposledy mluvil okolo poledne a jeho manželka kolem čtvrté hodiny odpoledne. Podle BBC Żurawski potvrdil, že Urban byl od pondělní 16. hodiny nezvěstný.

Kolem dvacáté hodiny však kamion s Polákem v kabině najel vysokou rychlostí do davu na berlínském náměstí Breitscheidplatz, kde právě probíhaly adventní trhy. Żurawski, kterého německé úřady požádaly o pomoc s identifikací oběti, později popsal známky zápasu na těle řidiče. „Jeho tvář byla oteklá a zkrvavená. Bylo jasné, že o svůj život bojoval,“ uvedl.