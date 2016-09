Azylanti tráví volno v zemích, odkud uprchli, píše německý tisk

Někteří azylanti odjíždějí během volných dnů do zemí jako Sýrie, Afghánistán nebo Libanon. Následně se opět vracejí do Německa. Informace pocházejí z berlínského úřadu práce, ale týkají se i dalších regionů, píše Welt am Sonntag.

„Takové případy existují,“ připustila mluvčí Spolkového úřadu práce. Přehled o počtu těchto případů ovšem nemá. „Nevedeme si na toto téma žádné analýzy ani statistiky, takže nemůžeme poskytnout žádné informace,“ vysvětlila mluvčí. Ve spolupráci se Spolkovým úřadem pro migraci a uprchlíky však v současnosti na vyhodnocení problému pracují.

Běženci, kteří se registrují na úřadu práce, mají nárok na jednadvacet dní „dovolené“, během nichž nedostávají podporu, ale mohou volně cestovat. Před odjezdem musí jen nahlásit, jak dlouho budou pryč. Nemusí uvádět, kde se budou zdržovat.

I kdyby se zaměstnanec úřadu při rozhovoru dozvěděl, že azylant chce jet třeba do Sýrie, „nesmí takovou informaci z důvodu ochrany osobních údajů nikomu sdělit, ani dalšímu úřadu,“ uvedla dále mluvčí.

Přesto Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky podle německého listu už v červnu poslal do hlavního města nařízení, aby úředníci hlásili cizinecké policii cesty azylantů do zemí původu. Ministr vnitra Thomas de Maizière přitom poukázal na evropské zákony, podle nichž je návrat do země, kde má imigrantovi hrozit perzekuce, důvodem pro vyjmutí z azylové ochrany.

Mluvčí pracovního úřadu podotýká, že se azylant výjimečně může do vlasti vrátit, pokud má k tomu závažný důvod, například návštěvu těžce nemocného příbuzného. Jinak je návrat do země chápán jako doklad, že se dotyčný perzekuce ve skutečnosti neobává.