Pro mladé Němce není migrace tématem voleb, hlas dají nejspíš Merkelové

„Stále nevím. Ještě si to musím pořádně rozmyslet,“ říká dvacetiletá Charlotte, studentka medicíny z Hannoveru, jež si právě na výletě v Drážďanech užívá na dohled od řeky Labe slunečné zářijové odpoledne.

Nejen z výrazu, ale také z tónu jejího hlasu je jasné, že svou „občanskou povinnost“ bere vážně. Z delší konverzace pak vyplyne, že nevěří tomu, že se v Německu po 24. září, na kdy hlasování připadá, něco změní.

„Bude nadále vládnout unie CDU/CSU současné kancléřky Angely Merkelové se sociální demokracií (SPD).“ Z další debaty vyplyne, že jí to až tolik nevadí, je to pro ni jistota.

Do volebních místností podle statistiků bude moci vyrazit 61,5 milionu lidí. Pokud jde o počet těch nejmladších oprávněných voličů, pak ve věkové skupině od 18 do 30 let jich je přes devět milionů.

Mladí zásadní změny nechtějí

Názor dvacetileté Charlotte není překvapivý, potvrzuje to i nedávný průzkum deníku Rheinische Post, který – stejně jako MF DNES – oslovoval mladé lidi. Vyplynulo z něj, že lidé do 30 let k radikálním změnám netíhnou.

Z celkového počtu 289 dotázaných by bezmála 30 procent hlasovalo právě pro CDU/CSU. Následovala by SPD a Zelení.

Naopak protiimigrantská AfD (Alternativa pro Německo), která je známá svým odporem vůči islámu, u nich propadla – neobdržela ani procento. Vedle zklidnění uprchlické krize jsou za tím podle Rheinische Post i vnitřní spory uvnitř strany.

„Já dám hlas Merkelové. V posledních volbách jsem ho dal FDP (Svobodná demokratická strana), ale nejsem s jejich politikou spokojený. Merkelová mi teď přijde jako ta nejrozumnější možnost,“ má jasno Robert, pětadvacetiletý student technické univerzity v Drážďanech. Jeho o rok starší kamarádka Iva, s níž vyrazil na nákupy do velkého obchodního centra, už je také rozhodnutá. „Volím Zelené,“ vyhrkne.

Mladá žena působí, že ji hned tak něco nevyvede z míry. Bleskově reaguje na otázky. Zarazí se až při dotazu na palčivé téma – migrační politiku kancléřky Merkelové, jež v roce 2015 otevřela migrantům hranice. „Přišlo jich opravdu hodně. Nevím, jestli to bylo dobře,“ pokrčí rameny.

„Podle mého si kancléřka poradila celkem dobře. Byla to tehdy extrémně složitá situace. Jen ten krok měla asi opravdu konzultovat s evropskými partnery. To jí leckdo vyčítá,“ říká zmíněná Charlotte.

Voliče rozděluje názor na migrační politiku

Do hovoru se ale přidává další student, Jörg z Drážďan. „Celá imigrační politika je špatně. Těm lidem by se mělo pomoci, ale v jejich zemích, a ne je brát sem!“ rozčílí se šestadvacetiletý mladík.

K volbám půjde, nepodpoří ale žádnou z partají. „Hodím tam prázdný hlas. Nemám koho volit,“ prohodí. Na hlavní rivaly, tedy šéfa SPD Martina Schulze a největší favoritku voleb Merkelovou, má totožný pohled. „Nemám rád ani jednoho, oba jsou špatní. Jacípak soupeři, vždyť si notují. Viděla jste jejich televizní duel? Nic nepřinesl, nebyl absolutně v ničem zajímavý,“ dodává Jörg. Protiimigrantskou AfD ale volit nechce, míní, že v partaji nemají schopné odborníky.

Stejně jako on bude ve volební místnosti postupovat i o několik let mladší Martin. „Nedokážu si nikoho vybrat,“ říká dvacetiletý pracovník jednoho z místních hotelů. I podle další oslovené studentky Nory spousta mladých lidí k volbám nepůjde, protože se o politiku nezajímají, nebo hodí prázdný hlas, protože si z kandidátů nedovedou vybrat. Vítěz už je podle ní jasný. „Bude to Merkelová, protože Němci nechtějí změnu,“ říká Nora.

Spolková republika musí zajistit sociální zázemí statisícům lidí, kteří pomoc potřebují, ale i těm, kteří ji zneužívají a jen přišli za vidinou bohatství. Pro většinu mladých, které MF DNES oslovila, to však není hlavní téma voleb. Více hovořili o ekologii nebo o výši mezd. I podle předvolební ankety deníku Die Welt nepovažují Němci za nejdůležitější téma voleb migraci.

Ovšem jedno je patrné, Němci se o migraci a průšvizích s ní spojených nebojí mluvit. Když se MF DNES na názory k migrantům ptala loni v létě a na podzim, neuspěla. Lidé, pokud zrovna nebyli sympatizanty protiimigrační Pegidy, se o vstřícné politice kancléřky Merkelové báli mluvit. „Konečně se smí o migraci mluvit. Až do předvolebního klání tvrdila Merkelová, že všechno kolem migrace dělala dobře. Až teď přiznala chyby. A sami Němci se k tématu báli vyjadřovat,“ uvedl pro MF DNES drážďanský student Chris.