Zaostáváme, jsme vysáváni rozkrádáním, burcují Kalvoda, Kocáb i Dyk

Název prohlášení je narážkou na protikomunistickou petici z roku 1989 Několik vět, která předcházela pádu komunistického režimu.

„Politika a s ní celý demokratický režim se ocitly v setrvalé krizi,“ píše se v dokumentu. „Zašlapávány jsou hodnoty Masarykovy a Havlovy, na nichž náš stát vznikal,“ uvádí text Několika vět 2017.

Kritizují, že jsme strháváni do područí východu, přestože naše místo je v demokratickém srdci Evropy. „Parlamentem a vládou nekorigovaný prezident vytváří vlastní politiku, ohýbá ústavu k bodu zlomu. S pomocí politických struktur se stal mocenskou loutkou mocenských zájmů Moskvy a Pekingu,“ jsou přesvědčeni autoři výzvy.

Mezi nimi jsou jak bývalí politici, tak další významní lidé z oblasti kultury jako režiséři Jiří Menzel, Fero Fenič, písničkáři Jan Burian a Vladimír Merta či tajemník exprezidenta Václava Havla Vladimír Hanzel a socioložka Jiřina Šiklová.

Budou se účastnit kampaně, ale nebudou kandidovat

„Dnes jsme na osudové křižovatce zase,“ řekl Kalvoda. „Odplouváme stále více na východ a oslabujeme naše vazby k západu,“ uvedl právník, bývalý ministr spravedlnosti a dřívější šéf ODA Jan Kalvoda. Sdružení podle něj nemá sílu a vlastní peníze, aby se nyní účastnilo volební kampaně vlastní kandidaturou.

Oznámil, že se iniciativa Spravedlnost a inovace bude plnohodnodně účastnit volební kampaně, aniž by přitom sama kandidovala. „Vítám občanskou iniciativu,“ řekl Mádl. „Chtěl bych vyjádřit nespokojenost s tím, kam společnost dospívá,“ uvedl exministr Kocáb při představení výzvy Několik let 2017 v pražském paláci Lucerna. Jde podle něj o to, aby byly zachovány základní atributy demokratické republiky po listopadu 1989.

V prohlášení autoři píší, že se naše země stala převážně montovnou zahraničních firem a že technologicky i v sociální a vzdělávací oblast zaostáváme. Některá média podle nich fungují spíš jako vlivová centra než jako zdroj informací a že do justice pronikla mafie, které se v mnoha případech daří zabezpečovat beztrestnost osnovatelům zejména velké korupce.

„Pohyb po šikmé ploše směrem do katastrofální krize musíme zastavit,“ vyzývají signatáři výzvy. Země se má vrátit k podpoře lidských práv a občanských svobod, politické strany mají vyhnat lobbisty a kmotry a zrušit pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny nebo ji snížit na 2 procenta.

Prezidentem se má podle prohlášení stát osobnosti, která vrátí prezidentskému úřadu důstojnost a etický rozměr. Platforma SPIN zvažuje kandidaturu takové osobnosti nebo podporu jinému kandidátovi. Na tiskové konferenci se ke kandidatuře nikdo osobně nepřihlásil. „Abychom tu měli Macrona, musíme k tomu vytvořit podhoubí,“ řekl Kocáb.