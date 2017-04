Nejvyšší soud zrušil rozsudek nad Dalíkem kvůli právní kvalifikaci

Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí soudu, ke kterému se Dalík odvolal a který mu snížil trest. NS vyhověl jak Dalíkovi, tak i dovolání státního zástupce. Podle Púryho může Vrchní soud trest zmírnit, ponechat stejný i zpřísnit.

NS nezrušil rozhodnutí prvoinstančního Městského soudu, a případ tak nebude začínat zcela od začátku. To znamená, že odvolací soud nebude muset doplňovat důkazy. „Základní otázka je, podle jaké právní kvalifikace, zda podle starého zákona, nebo nového trestního zákoníku se má to jednání kvalifikovat a v jaké sazbě,“ vysvětlil předseda NS Pavel Šámal.

Podle Púryho může být Dalík, bývalý poradce někdejšího premiéra Mirka Topolánka (ODS), znovu odsouzen za pokus o podvod. Odvolací soud však chyboval v tom, že se nedostatečně zabýval tím, jestli se na Dalíka vztahuje zákon platný od roku 2010, nebo dřívější. Dalíkovi advokáti v dovolání argumentovali mimo jiné tím, že starší zákon je z hlediska případného trestu příznivější. „Pokud jde o podstatu trestného činu, tu Nejvyšší soud v rozhodnutí nezpochybňuje,“ řekl Púry.

NS se však neztotožnil s dalšími námitkami Dalíka. Týkaly se například toho, že se soudy nezabývaly některými důkazy, které chtěl při procesu provést. „V projednávaném případě nebyl skutkový stav věci zjištěn nezákonně, nedostatečně či povrchně a rozhodnutí odvolacího soudu nebylo v tomto ohledu projevem nepřípustné libovůle,“ stojí například v rozhodnutí NS.

Žalobci si pro Dalíka představují přísnější trest

Nejvyšší státní zastupitelství v dovolání nesouhlasilo s mimořádným snížením trestu pod zákonnou sazbu, která je pět až deset let vězení. Dalík se podle žalobců snažil sofistikovaným způsobem od zbrojařů vylákat obrovskou částku.

„Budeme usilovat o stejnou kvalifikaci, kterou uvedl Vrchní soud v Praze v tom svém původním rozhodnutí, a budeme rovněž požadovat zpřísnění trestu,“ řekla České televizi v reakci na rozhodnutí NS pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Jeden z Dalíkových advokátů Tomáš Gřivna řekl, že zatím nebude rozhodnutí soudu komentovat. Nejprve chce s obsahem seznámit klienta. Vyjádřit se k tomu může až poté, co od něj získá svolení. Dalík opustil brány znojemské věznice 12. dubna (psali jsme zde).

Policisté vyšetřovali Dalíka na základě svědectví bývalého zaměstnance firmy Steyr. Svědek v březnu 2011 uvedl, že lobbista požadoval 18 milionů eur (půl miliardy korun) za pokračování v nákupu pandurů. Soud Dalíka nakonec poslal do vězení za to, že podváděl, když předstíral, že může zakázku ovlivnit, a pokusil se tím od zbrojařů vylákat peníze. Naopak se neprokázalo, že by šel pro úplatek na žádost někoho z vlády. Lobbista vinu popíral.

Nákup obrněných vozidel pandurů v hodnotě 20,8 miliardy korun schválila v roce 2006 vláda Jiřího Paroubka (tehdy ČSSD). Koncem roku 2007 Topolánkův kabinet od zakázky ustoupil kvůli porušení smluvních podmínek ze strany dodavatele - firmy Steyr. O půl roku později ale rozhodl o nové zakázce, ve které Česko koupilo 107 transportérů za 14,4 miliardy korun.