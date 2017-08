Hovězí závitky bodovaly. Nejlepší školní oběd vaří kuchařky z Černčic

Dvě kuchařky v červených čepcích se sklání nad talíři a finišují prezentaci hovězích závitků s řapíkatým celerem a mrkví. Kromě závitků připravily také jarní polévku s bramborami a tvarohový dezert s borůvkami bez mouky. V tu chvíli ještě netuší, že jejich menu bude vítězné.

„Naše menu je klasika nanovo. Když jsme se o soutěži dozvěděly, z legrace jsme navrhly svíčkovou, ale zdravě. Takže jsme vymyslely zeleninový základ, do toho jsme daly protlak, divoké koření a jídlo zahustily špaldovou moukou. Do svíčkové to má sice daleko, ale chuť tam je zachována,“ řekla iDNES.cz kuchařka vítězného týmu Lenka Bláhová.



Jejich škola patří k těm menším, spolu s kolegyní vaří „pouze“ pro 60 strávníků. Jejich menu splnilo všechna kritéria odborné poroty - bylo moderní, zdravé a chutné.

„Bylo to chutné a proveditelné, mělo to hlavu a patu. Jejich jídlo se lišilo od ostatních tím, že měly dobře provedenou jak polévku, tak hlavní jídlo i dezert. Jiné týmy měly třeba nejlepší jeden pokrm, ale ostatní dva měly o něco horší, a tady bylo dobré všechno,“ odůvodnil výběr poroty šéfkuchař Petr Stádník.

Podle Stádníka se oproti loňským ročníkům zvedla úroveň dezertů i polévek. „Kuchaři přestali extremizovat, vrátili se do normálního běhu života a trochu úroveň opět povýšili, to se mi líbilo,“ dodal.

Petrohradské kuchařky se soutěže zúčastnily poprvé. „Nevěděly jsme, do čeho jdeme. Ale už to z nás spadlo a máme radost,“ dodala po vyhlášení Bláhová.

Druhé skončily kuchařky ze Základní školy z Českého Brodu. Bodovaly krémovou polévkou z pečeného celeru, krůtím závitkem se špenátem a lučinou, staročeským bramborovým pyré, salátem s mrkví a bio sezamovou emulzí. Jako dezert podávaly špaldové řezy z červené řepy s ořechy.



Na třetím místě se umístil „růžový tým“ kuchařek ze ZŠ Mánesova z Otrokovic. Ty porotu potěšily krémovou polévkou z pečeného květáku se sojovou smetanou, pečeným lososem s opraženými mandlovými lupínky, bulgurem s quinoou a grilovanou zeleninou a jogurtovým dezertem z červené řepy s banánem a chia semínky.



Dovařit a před porotu

Týmy ze školních jídelen vařily od rána menu složené z polévky, hlavního jídla a moučníku, na přípravu celého menu měl každý tým dvě hodiny. Kuchaři přitom museli volit jídla, která jsou v dotyčných školách pravidelně podávána. Ani poté, co číšníci odnesli menu porotě, si ale ještě kuchaři nemohli oddychnout. Museli totiž prezentovat své pokrmy před odbornou porotou. Tu zajímalo, jak byla jednotlivá jídla připravena či jak dětem v jídelně chutnají.

Důležité bylo držet se zdravých surovin a dodržet cenu 34 korun na strávníka, což vychází z vyhlášky o školním stravování. Cílem soutěže je upozornit na význam vyváženého stravování ve školách a na rizika spojená s dětskou obezitou a zároveň vyvrátit předsudky týkající se školních jídelen.

Do soutěže se přihlásilo 71 týmů. Deset nejlepších vybrala odborná porota na základě navrženého menu. Všichni tři výherci dostali finanční odměnu. Za první místo to bylo 15 000 korun, za druhé místo 10 000 korun a za třetí 5 000 korun.