Půl kilometru v oblacích. Ve Švýcarsku otevřeli nejdelší visutý most světa

Nový most dlouhý 494 metrů visí ve výšce 85 metrů nad místem, které způsobovalo dlouhodobě problémy na oblíbené trase, neboť na něj dopadaly kusy skály, které se uvolňují v důsledku pohybu ledovce. Některé kameny byly velké jako menší rodinné domy.

V roce 2010 padající kameny zničily 250 metrů dlouhý visutý most, který se vznášel ve výšce 25 metrů nad zemí. Zpřístupněn veřejnosti byl přitom pouhé dva měsíce před tím.

Po zničení mostu ztratila vysokohorská stezka na atraktivitě, neboť turisté museli místo dopadu obřích kamenů obcházet. Poté, co zdolali náročné stoupání mezi obcí Grächen a Evropskou chatou stojící nad vesničkou Randa, se totiž museli na cestě do Zermattu znovu vracet dolů do údolí. Problémy na trase se výrazně projevily na návštěvnosti Evropské chaty postavené teprve v roce 1999.

Zástupci místních turistických agentur se proto rozhodli, že postaví nad problematickým místem dopadu kusů skal nový visutý most. Jasné ovšem bylo, že bude muset být vyšší a delší než ten zničený v roce 2010, aby vyhovoval požadavkům na bezpečnost. Určité riziko ale podle stavitelů mostu zůstává nadále.

Výhled na horu Matterhorn

Na stavbu mostu se složilo pět okolních obcí a místní turistické agentury. Vybrané peníze ale na uskutečnění projektu nestačily. Potřebnou sumu 730 000 franků (16,7 milionu Kč) se nakonec podařilo získat mimo jiné pomocí mecenáše, který pochází z místního regionu. Na visutý most přispěl stem tisíc franků (2,3 milionu Kč).

Most z ocelových lan a mříží z lehkého kovu váží kolem 58 tun. Široký je 65 centimetrů. Speciální hydraulická zařízení, která si hodlá konstrukční firma nechat patentovat, se starají o to, aby se při přechodu most příliš nehoupal.

Pětatřicet kilometrů dlouhou Evropskou stezku, jejíž součástí je nový most, lze projít během dvou dnů. Nabízí mimo jiné pohledy na ikonickou švýcarskou horu Matterhorn, která se vypíná nad Zermattem.