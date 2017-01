Kvůli srážce vlaku s autem nejezdí vlaky mezi Libercem a Jabloncem

„Nehodu jsme měli nahlášenou v 8:40. Střet se stal v ulici Doubské, kde koleje kříží komunikaci, je tam železniční přejezd bez závor, ale je chráněn světelnou a zvukovou signalizací,“ řekla iDNES.cz mluvčí krajské policie Vladimíra Šrýtrová.

Podle policistů zřejmě řidič vjel na přejezd v době, kde světelná a zvuková signalizace byla v provozu. Od Liberce jel osobní vlak, ve kterém bylo asi 150 cestujících, a narazil do toho automobilu.

„Převáželi jsme do nemocnice dva lehce zraněné z osobního automobilu. Jeden z nich byl nezletilý chlapec,“ řekl iDNES.cz mluvčí záchranné služby Michal Georgiev. Podle Šrýtrové chlapce museli z automobilu vyprošťovat hasiči.

Policisté jsou na místě, vyšetřují a dokumentují místo střetu. Na trati je proto provoz přerušen.



Podle informací webu Českých drah je provoz na trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou přerušen do půl dvanácté a náhradní dopravu zajišťují autobusy.

Srážka vlaku a auta ve Zlíně

Na železničním přejezdu ve Zlíně-Přílukách se v sobotu před 10 hodinou srazil vlak s osobním automobilem. Podle mluvčí hasičů Libora Netopila se při nehodě zranil jeden člověk.

Na železniční trati z Otrokovic do Vizovic byl kvůli nehodě v úseku mezi stanicemi Zlín-střed a Lípa nad Dřevnicí zastaven provoz vlaků. Podle webu Českých drah funguje náhradní autobusová doprava. Výluka by měla trvat do půl jedné.