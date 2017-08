Na Karvinsku se střetla motorka se srnou, dva lidé skončili v nemocnici

„V sobotu před půl devátou večer převzalo krajské operační středisko informaci o havárii motocyklu v Těrlicku na Karvinsku se dvěma zraněnými. K misi vzlétl ostravský vrtulník LZS a vyjela havířovská posádka rychlé zdravotnické pomoci. Záchranáři na místě nehody ošetřovali dva motocyklisty, jejichž stroj se za jízdy střetl se srnou,“ řekl krajský mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Třicetiletá žena spadla na vozovku a následně do příkopu a poranila si páteř. Tým letecké záchranné služby z Ostravy ji ošetřil a uložil do podtlakové matrace a přepravil do traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava.

Jednadvacetiletý muž měl poraněné horní a dolní končetiny, po ošetření ho záchranáři transportovali do nemocnice v Havířově na chirurgickou ambulanci.