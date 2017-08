Na obchvatu Čáslavi se čelně střetla dvě auta, obě spolujezdkyně zemřely

Nehoda se stala kolem půl čtvrté. „Došlo k čelnímu střetu, kdy řidič vozidla Fabie z dosud nezjištěných příčin vjel do protisměru a tam se čelně střetl s vozidlem Škoda Felicia,“ informovala iDNES.cz policejní mluvčí Petra Potočná.

V obou autech zemřely spolujezdkyně, jedné bylo sedmašedesát let, druhá byla o rok mladší.

Zraněný řidič Fabie byl převezen do nemocnice, stejně tak tři cestující z druhého vozidla. „Všichni čtyři pacienti utrpěli vážná mnohočetná poranění. Dva muži byli po ošetření převezeni do vinohradské nemocnice, v jednom z aut také cestovaly děti, které byly po ošetření převezeny do motolské a královéhradecké nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranářů Petra Effenbergerová.