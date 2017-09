Každá desátá nehoda je se zvěří. Nestihnete-li brzdit, srazte srnu čelně

Nejvíc nehod se zvěří se loni stalo ve Středočeském kraji. Riskantní jsou z tohoto hlediska například úseky silnice E65, dále D6 v okolí Braškova, D5 v okolí Loděnice, D4 v okolí Řitky či D3 mezi Bystřicí a Senohraby. Některá místa lemují pachové ohradníky, účinnost však není stoprocentní.

Střety se zvěří jsou jen výjimečně fatální, častá jsou ale vážná zranění a vysoké škody. Loni se podle policejních statistik vyšplhaly na 3,8 miliardy. Z běžného povinného ručení je přitom hradí jen pár pojišťoven, je rozumné se připojistit. Škody po srážce s domácím zvířetem lze vymáhat po majiteli.

„Neexistuje žádný univerzální návod, jak na setkání se zvěří reagovat. Řidič musí v mžiku vyhodnotit rychlost auta, velikost zvířete a šířku silnice a na základě toho se rozhodnout, zda jen brzdit, nebo také uhnout,“ přibližuje šéf Asociace autoškol Ondřej Horázný.

„Nedoporučuje se směrovat auto mimo silnici, pravděpodobnost nárazu do stromu či převrácení je velmi vysoká,“ radí Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. „Když už je srážka nevyhnutelná, doporučuje se nabourat do zvířete předkem. Pro posádku je to nejbezpečnější, protože je tam pečlivě konstruovaná deformační zóna,“ říká .

Troubícímu „rychlíkovi“ uhněte

Čelně se střetl s „vysokou“ i šofér z Prachaticka, kterému o minulém víkendu před automobil skočila laň. Zvíře, které v dospělosti dosahuje hmotnosti 120 až 170 kilogramů, při nárazu prorazilo čelní sklo a skončilo na sedadle spolujezdce, které bylo naštěstí neobsazené (psali jsme o tom zde).

Srážky se zvěří v číslech Loni se v Česku stalo 10 917 nehod se zvěří, z toho ve 10 448 případech šlo o lesní zvěř. Nejvíc těchto střetů se stalo ve Středočeském kraji.

Jde o 11 procent všech nehod a o 1 282 nehod víc než o rok dříve.

1 525 nehod ze zvěří se v roce 2016 stalo v obci.

„Ve vysoké rychlosti není žádné řešení zcela spolehlivé. V úsecích, zde se zvěř vyskytuje, doporučuji hlavně v brzkých ranních a večerních hodinách jezdit pomaleji a víc ke středu vozovky, aby řidič měl větší rozhled a manipulační prostor, pokud zvíře odněkud vyskočí,“ radí Budský.

Dodává, že v úseku opatřeném značkou „Pozor zvěř“ by se řidič neměl bát zpomalit na rychlost šedesát kilometrů v hodině, i když to v pravidlech silničního provozu stanoveno není.

„V této rychlosti by se střet měl obejít bez zranění i devastace auta a řidič přijde obvykle jen o pár sekund. Je důležité nenechat se strhnout ostatními řidiči, třeba i mírně uhnout směrem ke krajnici a troubícího ‚rychlíka' raději pustit před sebe, alespoň to bude on, kdo zvíře potká,“ uvažuje Budský.

Vyřešit podobnou situaci je i pro zkušeného řidiče křest ohněm. Autoškoly speciální školení nedávají, některé nabízejí možnost vyzkoušet si reakci na podobnou situaci na trenažéru. „Doporučujeme školu smyku na autodromu, ale součástí standardního kurzu to obvykle nebývá,“ říká učitel autoškoly ÚAMK Petr Hůrský.

Když řidič spatří zvíře v noci a je dostatečně daleko, měl by hlavně vypnout dálková světla. Ta na zvíře často působí jako magnet, takže zůstane stát a chová se nevyzpytatelně. Zvláště los, jichž žije nemnoho i u nás, má sklon „ztuhnout“. Největší pozor by řidiči měli dávat na podzim, kdy se nejen mění čas, ale také se páří vysoká.

„I uvnitř zástavby mi jednou v pravé poledne zkřížil cestu velký srnec, s nenadálou situací člověk musí počítat všude,“ doplnil Hůrský. Dle policejních statistik se 1 500 z celkových 11 tisíc loňský srážek se zvěří stalo v obci.

Dva bažanti a je z vás pytlák

Na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně před pár lety díky dotazníkovému šetření spočítali, že pod koly aut v Česku ročně skončí zhruba 140 tisíc zajíců, kolem 130 tisíc srnců, 39 tisíc bažantů a po necelých dvou desítkách tisíc kun, lišek či divokých prasat.

Pokud řidič zvíře po srážce naloží do auta, většinou se z něj stává pytlák. „Toho z vás podle platného ceníku vytvořeného odborníky z ministerstva zemědělství, policie a několika neziskových organizací udělají už dva bažanti, protože jejich cena přesahuje pětitisícový limit a v takovém případě vám hrozí i vězení,“ upozorňuje na svém webu Besip.

Odvoz a likvidaci mrtvého zvířete zajišťují místně příslušná myslivecká sdružení, jejichž zástupce kontaktují policisté.

Ať už na vozovce spatříte usmrcené zvíře nebo překážku v podobě kusu dřeva, matrace či jiného předmětu vytroušeného z vozidel, je rozumné zavolat policii, i když to žádný předpis řidiči nenařizuje. „Policisté následně upozorní správce komunikace, který by se měl postarat o likvidaci,“ přibližuje Budský.