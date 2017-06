Řidička vjela do davu v Newcastlu, šest lidí bylo zraněno

Incident se odehrál před sportovním centrem, kde se stovky lidí účastnily akce spojená s muslimským svátkem přerušení půstu (íd al-fitr), který následuje po postním měsíci ramadánu. Jeden ze sražených, osmiletý chlapec, utrpěl vážné zranění. Na místě zasahovalo šest sanitek a vrtulník záchranářů.

Podle jednoho ze svědků události žena, která vyjížděla z parkoviště, náhle prudce přidala rychlost a vjela do davu. Další svědek uvedl, že dotyčná se účastnila modliteb a při odjezdu zřejmě nezvládla řízení. Dvaačtyřicetiletá řidička skončila v rukách policie. Ta uvedla, že incident nevyšetřuje jako terorismus, píše server BBC.

The moment a car ploughed into pedestrians after Eid prayers in Newcastle (West road) pic.twitter.com/GscDSQLuDd