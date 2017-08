Čínská CEFC prý dluží Nedvědovi 15 milionů. Smlouvy plníme, oponuje Tvrdík

Informaci přinesla Česká televize.

Nedvěd v roce 2015 doprovázel do Číny prezidenta Miloše Zemana, který ho představil i čínskému vůdci Si Ťin-pchingovi. Přítomen byl rovněž šéf evropské pobočky CEFC Jaroslav Tvrdík. Český fotbalista, který v současnosti zastává funkci sportovního ředitele v italském klubu Juventus Turín, při té příležitosti podepsal s CEFC smlouvu o spolupráci.

„Obsahem této smlouvy byla propagace CEFC v Čínské lidové republice včetně dvou návštěv Pavla Nedvěda v Číně,“ řekl České televizi Nedvědův právní zástupce Bronislav Šerák.

Ten poslal v červnu Tvrdíkovi dopis, kde ho upozornil, že se vymáháním dluhu ve výši 600 tisíc eur (asi 15,6 milionů korun) zabývá.

Tvrdík však odmítá, že by Nedvěd peníze nedostal.

„Máme dvě smlouvy na plnění ze strany Pavla Nedvěda. Z jedné jsme plnili 100 procent a u druhé jsme připraveni poskytnout plnění ve výši 50 procent, protože prostě plnění v celém rozsahu smlouvy nebylo poskytnuto,“ napsal Tvrdík televizi v SMS.

„Vím, že to není plněné a jelikož se o to zajímá právník, tak to nechávám na něm. Měly jsme nějaké dohody a ty by měly být vždycky plněné,“ řekl nejlepší fotbalista Evropy z roku 2003 s tím, že návštěvy Číny přesto nelituje.