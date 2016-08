Odročte, žádali obhájci Nečesaného soudce. Neuspěli

Obhájce Oldřich Chudoba na počátku líčení argumentoval prohlášením ženy, která měla milostný poměr s hlavním vyšetřovatelem v případu Lukáše Nečesaného. Ten se jí v posteli měl přiznat, že manipuloval důkazy a na Nečesaného je vše nahráno.

Chudoba uvedl, že je na vyšetřovatele podán podnět na GIBS a ta policistu vyšetřuje. Jiný senát pražského vrchního soudu kvůli tomu odročil líčení a čeká, až vyšetřování skončí. Soudce Jiří Lněnička návrh na odročení zamítl, protože ve zmiňovaném případě byl obžalovaným manžel ženy, která na policistu podala podnět.

„V případě Lukáše Nečesaného není podezření, že by vyšetřovatel spal s manželkou obžalovaného, takže nevidím důvod, proč bychom jednání měli odročovat,“ vysvětlil.

V rámci odvolání pak advokát Chudoba mluvil především o rozhodnutí Nejvyššího soudu, který zrušil předchozí verdikty a Nečesaného dostal z vězení. Podle Chudoby bylo třeba nejen doplnit dokazování, což soud učinil. Zároveň však měl také pečlivě hodnotit důkazy, a to i ve prospěch obžalovaného, jak Nejvyšší soud žádal. „Nalézací soudu tuto povinnost zcela ignoroval,“ řekl obhájce. Podle něj je hodnocení i nadále jednostranné, v neprospěch Nečesaného.

Podobně pokračoval i druhý advokát Petr Dítě. I on mimo jiné dlouho mluvil o svědectví napadené kadeřnice. Podle něj nelze její výpověď brát jako klíčový důkaz. Obhajoba podle něj netvrdí, že lže, ale ztotožnila se se závěry znalců, které tvrdily, že v důsledku zranění došlo k amnézii, tedy že si události krátce před a po napadení nepamatuje. Podrobně probral i další důkazy a nesrovnalosti, které podle něj svědčí ve prospěch Nečesaného. Oba obhájci přednášeli odvolání téměř tři hodiny.

Státní zástupkyně naopak odmítla argumenty obžaloby. Podle ní byly předneseny už v minulosti. „S veškerými argumenty se nalézací soud řádně vypořádal,“ uvedla. Podle ní není v hodnocení důkazů žádný zásadní rozpor, naopak tvoří logický celek, zapadají do sebe, a proto doporučila odvolání zamítnout.

Napadenou kadeřnici našel syn

Útok se odehrál 21. února 2013 v kadeřnictví v Hořicích na Jičínsku těsně před koncem pracovní doby. Útočník ženu nejméně šestkrát udeřil rozpůleným polenem do hlavy a z peněženky jí ukradl deset tisíc korun. Ženu našel syn a život jí zachránili lékaři (více o útoku na kadeřnici v Hořicích čtěte zde).



Čtyřiadvacetiletý Nečesaný, který v době útoku studoval poslední ročník střední školy, přiznává, že do kadeřnictví zašel. Chtěl se nechat ostříhat před schůzkou s přítelkyní, kadeřnice ale již zavírala, a proto odešel. Vinu zcela odmítá. Tvrdí, že ženu musel někdo napadnout až po jeho odchodu.

Kadeřnice Nečesaného identifikovala při druhém hlavním líčení, při prvním si nebyla jistá. Mladíkovi přitížila výpověď spoluvězně, jemuž se údajně přiznal.

Královéhradecký krajský soud se ve svém posledním rozsudku opřel o trasologické zkoumání, jako důkaz použil i pachovou stopu a několikrát zmínil i kupku smetených vlasů, o které mluvil Nečesaný při své výpovědi. Ta podle rozsudku svědčí o tom, že nebyl jen u vchodu do kadeřnictví, jak tvrdí, ale vešel i do zadní části provozovny. Podle soudu byl motiv činu majetkový, Nečesaný měl dluhy (více o obsahu posledního rozsudku čtete zde).

Vyhlášení rozsudku provázely v jednací síni nadávky a hromadný odchod:

Poprvé Krajský soud v Hradci Králové o vině Lukáše Nečesaného rozhodl už v lednu 2014, kdy ho poslal na 16 let za mříže. Vrchní soud ale tehdy případ vrátil do Hradce Králové, který v květnu 2013 napodruhé rozhodl o trestu 16 let odnětí svobody. Odvolací soud následně snížil trest na 13 let a Nečesaný nastoupil do vězení.

Z vězení Nečesaného dostala stížnost tehdejší ministryně spravedlnosti Heleny Válkové. Na jejím základě Nejvyšší soud oba odsuzující rozsudky z důvodu nedostatku důkazů zrušil, Nečesaného propustil na svobodu a nařídil nové projednání (více o vývoji v kauze Nečesaný čtěte zde).

Podle odborníků to byl první případ v České republice, kdy byl okamžitě na svobodu propuštěn člověk usvědčený dvěma soudy (psali jsme zde).