Sobotka v kampani odmítl privatizaci veřejných služeb i nižší DPH na pivo

Na tiskovku k začátku kampaně ČSSD přijel ovšem tramvají, na níž byla volební reklama občanských demokratů. Jeho lidé si alespoň ohlídali, že jel druhým vozem soupravy, na němž na rozdíl od prvního tato reklama nebyla.

„Chci podpořit novou krev sociální demokracie,“ řekl Sobotka, proč zvolil Plzeň. Volebním lídrem strany je tu totiž nově bývalý generální ředitel Škoda Transportation Josef Bernard. Roli při výběru Plzně jako místa startu kampaně ale hraje i to, že druhým mužem ČSSD je ministr vnitra, Plzeňák Milan Chovanec, což ostatně Sobotka iDNES.cz potvrdil. A také to naznačuje, kdo právě v ČSSD tvrdí muziku.

Úkolem Bernarda bude vyhrát, před čtyřmi lety to byl totiž kraji jediný, kde ještě s Jiřím Pospíšilem triumfovala ODS. Nakonec ale stejně skončila v opozici a Pospíšil je už europoslancem za TOP 09, za kterou kandiduje i v krajských volbách.

„My chceme snížit DPH na potraviny, pivo může počkat“

Premiér a šéf ČSSD se ohradil proti návrhu ministra financí a šéfa ANO Andreje Babiše, aby se koalice shodla na snížení DPH na pivo.

„My chceme snížit DPH na základní potraviny jako je chléb či maso z 15 na 10 procent. Snížení DPH na pivo může počkat,“ uvedl premiér. Pak dodal, že na snížení daně z přidané hodnoty už není čas a ČSSD si návrh, aby se týkalo všech potravin nechá až na příští volební období.

Ještě než osmička ministrů za ČSSD spolu s lídry do krajských voleb a kandidáty do Senátu zamířila na hlavní večerní mítink v centru Plzně s moderátorem, ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem, vydal se premiér Sobotka do klatovské firmy ATC, na farmu do Milínova, na besedu se železničáři a naplánoval si i cestu do dvou domů s pečovatelskou službou.

V centru Plzně také rozdával desítky oranžových růží. „V kampani využijeme mítinky, Facebook, Twitter, pošleme voličům do schránek noviny a využijeme také výlepové plochy,“ řekl předseda vlády.



Šéf resortu zdravotnictví Svatopluk Němeček z ČSSD zamířil před hlavním stranickým mítinkem do klatovské a rokycanské nemocnice a ministryně školství Kateřina Valachová nejen na plzeňskou pedagogickou fakultu, ale i na stadion v posledních letech nejlepšího českého fotbalového klubu FC Viktoria Plzeň.

Sociální demokraté budou obhajovat jedenáct hejtmanů

ČSSD chce v kampani utratit okolo 80 milionů korun. Podzimní krajské volby budou pro strany generálkou na volby do Sněmovny v příštím roce. Nejvíce tratit v nich může tratit právě sociální demokracie, která obhajuje místa 11 ze 13 hejtmanů.

Navíc jí v krajských volbách přibyl nový ambiciozní soupeř - koaliční partner, hnutí ANO, který podle většiny průzkumů vede v popularitě u občanů právě před sociálními demokraty. ANO odstartuje svou „horkou kampaň“ s představením volebních hesel v pátek v Ostravě.

Sobotka by rád uspěl minimálně v sedmi krajích tak, aby jeho strana znovu získala hejtmana. Těžkou obhajobu bude mít jeho strana také v senátních obvodech. Tam, kde se nyní bude znovu volit, získali sociální demokraté v roce 2010 celkem 12 křesel ze sedmadvaceti.

Dva z jejích tehdejších vítězů - Jozef Regec a Jaroslav Palas - ale v uplynulých letech přestoupili do klubu SPO a KSČM. Klub ČSSD, v němž je teď 33 senátorů, tak může přijít o deset členů. Druhé nejtěžší ztráty může utrpět ODS, v senátních volbách obhajuje dokonce 8 křesel ze čtrnácti.

Výsledek podzimních krajských a senátních voleb může mít vliv i na volební sjezd ČSSD příští rok na jaře v Brně. „Já se domnívám, že naše vláda je úspěšná, že je stabilní, že je schopna zajistit plnění volebního programu sociální demokracie, a proto se budu ucházet na příštím sjezdu sociální demokracie o to, abych mohl vést sociální demokracii do příštích voleb do Poslanecké sněmovny,“ uvedl již dříve Sobotka (více zde).

Kdyby strana ve volbách výrazně neuspěla, mohl by premiérovi vyrůst soupeř, a to nejspíš ze stranického křídla, které se ho neúspěšně pokusilo srazit z čela strany vzápětí po volbách do Sněmovny na podzim 2013.