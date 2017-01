Belgické stíhačky střeží celý Benelux. Smí zasáhnout i proti únoscům

Česko-slovenské nebe O podobném projektu se už dlouhé roky diskutuje taky v Česku a na Slovensku. První plány, že by Češi a Slováci chránili nebe nad oběma zeměmi společně, se datují už do období let 2000 až 2002. Velmi odvážně vize dokonce počítaly s ochranou nebe nad celou Visegrádskou čtyřkou - tedy i Polskem a Maďarskem. Společné nebe nad Českem a Slovenskem už sice prakticky existuje roky díky členství obou zemí v NATO, novou úroveň mu však dá až smlouva o ochraně vzdušného prostoru, kterou koncem roku schválila slovenská vláda. Dosavadní mezivládní smlouva z roku 2011 totiž upravuje jen zajištění ochrany vojenského letového provozu při plnění úkolů v rámci aliančního pohotovostního systému NATINAMDS. Ten představuje spojení národních systémů protivzdušné a protiraketové obrany členských států NATO v evropském prostoru jak v mírové době, tak za krizové, případně válečné situace, do jediného sjednoceného systému pod jednotným aliančním velením. Řeší například provádění přeshraničních letů českých a slovenských stíhaček během doprovázení letadel-narušitelů či nekomunikujících strojů, které tak mohou být pod nepřetržitou kontrolou i během překračování hranic. Nová smlouva ale řeší také spolupráci při ochraně vzdušného prostoru mimo alianční systém, tedy konkrétně také před vzdušnými hrozbami nevojenské povahy. Smlouva, kterou musí i v České republice ratifikovat parlament a podepsat prezident, by měla mluvit o spolupráci i proti nevojenským cílům, například letadlu, které je předmětem únosu teroristů. V praxi by to znamenalo, že piloti by na území druhého státu mohli v nejkrajnějším případě „sestřelit“ letadlo, které by mohlo být použito k teroristické akci.

O případném zásahu ve společném vzdušném prostoru se bude rozhodovat podle vnitrostátního práva státu, na jehož území k zásahu dojde.