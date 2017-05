NATO vstoupí do koalice pro boj s Islámským státem, oznámil šéf Aliance

Aliance podle Stoltenberga zesílí svůj příspěvek k boji s terorismem. Přistoupení NATO jako celku do široké koalice v boji proti IS je pak jedním z několika prvků. Silnější zapojení NATO do boje proti terorismu potvrdí šéfové států a vlád členských zemí.

„Schválíme dnes akční plán, jak zvýšit úsilí NATO v boji proti terorismu,“ uvedl Stoltenberg. Upozornil však, že to nebude znamenat, že by Aliance vyslala do Iráku či Sýrie početné jednotky, které by s islamisty přímo bojovaly.

Do široké koalice vedené Spojenými státy jsou zapojeny prakticky všechny členské státy NATO. Aliance dosud koalici pomáhala svými radarovými letouny AWACS a nyní podle Stoltenberga podporu ještě rozšíří. Letouny mají být využívány nejen ke sledování vzdušného prostoru a podpoře úderů, ale sloužit zároveň jako centrály pro koordinaci provozu nad Sýrií a Irákem.

„Více letových hodin AWACS, větší sdílení informací a více možností pro tankování za letu,“ konstatoval. Spojenci chtějí formálním vstupem do koalice především zlepšit koordinaci i posílit podporu bojových operací.

Stoltenberg oznámil, že v centrále NATO zároveň vznikne nová „fúzní zpravodajská buňka“ pro sdílení informací, které se bude zabývat problematikou terorismu včetně takzvaných zahraničních bojovníků, kteří se z boje vracejí do Evropy. „Jmenujeme také zvláštního koordinátora NATO pro boj s terorismem,“ dodal.

Šéf NATO připomněl, že zhruba 13 tisíc vojáků NATO pomáhá cvičit afghánské bezpečnostní síly proti Talibanu a dalším skupinám v Afghánistánu. Spojenci nyní zvažují, že by výcvikovou a poradní misi posílili. „Nebudeme se vracet zpět k bojové operaci. Naším cílem je vycvičit afghánské síly, které umožní zvýšit jejich vlastní úsilí na stabilizaci země, v boji proti Talibanu, ale také v boji proti různým teroristickým skupinám včetně IS,“ uvedl.

Podobně také v Iráku nebo v Jordánsku cvičí specialisté NATO tamější bezpečnostní složky pro boj s islamisty. „Výcvik místních sil je jednou z nejúčinějších zbraní, kterou máme v boji s terorismem,“ řekl Stoltenberg.

Na silnějším zapojení NATO do boje s terorismem trvá nová americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa. „Myslím, že spojenci podpoří zapojení NATO a jeho formální členství,“ citovaly šéfa americké diplomacie Rexe Tillersona americká média.