NATO naostro testuje protiraketový deštník, má zničit balistické střely

Na raketové střelnici v souostroví Hebridy západně od pobřeží Skotska odstartovalo dosud nevídané cvičení „Formidable Shield“, při kterém chce NATO otestovat schopnosti svého protiraketového deštníku.

Během následujících čtyř týdnů budou spojenecká plavidla, satelity ve vesmíru a síť senzorů na pevnině i v průzkumných letounech zkoušet zachytávat a ničit „nepřátelské“ protilodní a balistické střely. Půjde o dosud nejkomplexnější prověrku prakticky všech komponentů protiraketové obrany, které dohromady poskytují jednotlivé země Aliance.

Vůbec poprvé budou během cvičení i „neohlášeně“ vypáleny cvičné rakety, které má systém zachytit, sledovat a zneškodnit. Doposud bylo odpálení takových cvičných cílů představujících balistické střely vždy avizováno a jejich zneškodnění předem na vteřinu přesně rozplánováno. K dispozici bude tentokrát tucet takových cílů, které mají, prakticky jako v případě skutečného ohrožení, prověřit nejen samotné senzory, ale také koordinaci a řízení systému.

„Cílem je zdokonalit schopnosti naší protiraketové obrany a spolupracovat na tom, abychom demonstrovali naši společnou schopnost kooperativní bezpečnosti a kolektivní obrany,“ konstatoval velitel integrované protivzdušné a protiraketové obrany Aliance (IAMD) Shanti Sethi. S pokrokem raketových technologií musí být podle něj právě námořnictvo schopné zajistit rychlá a přesná obranná opatření. Proto při tomto cvičení hrají prim právě námořní síly.

Manévrů se účastní osm zemí: USA, Velká Británie, Kanada, Francie, Německo, Itálie, Španělsko a Nizozemsko. Do cvičení státy nasadí 14 plavidel, 10 letounů a zhruba 3 300 vojáků. Uzavřenou oblast raketové střelnice a především její široké okolí budou nepřetržitě monitorovat alianční letouny včasného varování AWACS.

„Severokorejské testy poukázaly na nebezpečí, že darebácké státy vyvíjejí střely s větším dosahem. Uspořádáním tohoto špičkového cvičení protiraketové obrany se spojeneckými námořními silami stojí Británie v čele dalšího rozvoje efektivnější obrany před touto rostoucí hrozbou,“ uvedl britský ministr obrany Michael Fallon.

Protiraketová obrana NATO

Mezi hlavní pilíře cvičení budou patřit americké torpédoborce vyzbrojené antiraketami SM-3 určenými k ničení balistických střel a nizozemská velitelská fregata HNLMS De Ruyter. Ta bude poskytovat americkým plavidlům potřebné radarové údaje pro zneškodnění střel.

Především díky novému speciálnímu radaru s označením SMART-L schopným detekovat cíle v exo-atmosféře na vzdálenost až dvou tisíc kilometrů. Výkonnými radary chce Nizozemsko postupně vybavit všechny čtyři své fregaty třídy De Zeven Provinciën. Podobně chtějí svá plavidla zmodernizovat také Dánsko a Německo.

Plavidla mají zaregistrovat odpálení střely a sledovat ji jako systém včasné výstrahy. Data budou přenášet do operačního velitelství protiraketové obrany NATO v německém Ramsteinu a to rozhodne o nasazení vhodných interceptorů - antiraket.

Do budování protiraketového deštníku NATO, zahrnujícího mezinárodní síť radarových stanic a senzorů, základen i lodí s antiraketami proti balistickým střelám, je zatím aktivně zapojena devítka zemí NATO.

V roce 2016 Aliance otevřela základnu protiraketové obrany s antiraketami v rumunském Deveselu. Podobnou základnu s antiraketami schopnými ničit balistické střely, budují USA ještě v Polsku. Stavba by měla být hotová do konce roku 2018. Kompletně má být deštník hotov do roku 2020.

Tehdy by měl být schopný chránit území od Grónska po Azorské ostrovy. Kromě základen na pevnině do systému patří také americká bojová plavidla systému Aegis dislokovaná ve španělském přístavu Rota. Mezi další klíčové součásti pak patří radar včasného varování v Turecku.