NATO spustilo cvičení v Černém moři. Budeme vás sledovat, zní z Moskvy

Tradiční cvičení pod názvem „Sea Breeze“ podnikají spojenci v Černém moři už od roku 1997. Zatímco loni cvičné operace probíhaly u pobřeží Bulharska, letos je hostitelskou zemí Ukrajina. Ta nasadí asi desítku plavidel.

Pod americkým velením se do dvanáctidenních manévrů zapojí asi tři desítky plavidel a tři tisíce vojáků ze 17 zemí. Největší zastoupení mají Spojené státy, které vyslaly raketový křižník USS Hue City, torpédoborec USS Carney, nejmodernější námořní průzkumný letoun P-8A Poseidon a dohromady asi 800 příslušníků námořnictva a námořní pěchoty. Do cvičení se mají také zapojit členové elitní jednotky Navy Seals.

„Lodě mé flotily budou nadále působit v Černém moři, aby ujistily naše partnery,“ uvedl velitel uskupení americké 6. flotily Tate Westbrook. Cvičné operace budou zaměřeny na celou škálu oblastí, od protivzdušné obrany a protiponorkového boje, přes pátrací a záchranné mise, osvobozování rukojmí až po vyloďovací manévry.

Členské státy NATO se před časem dohodly na posílení vojenské přítomnosti v oblasti Černého moře podobně jako v Pobaltí. Kromě plavidel spojenců, která budou v oblasti více cvičit, vyšle Aliance do Rumunska vícenárodní prapor. Podle šéfa NATO Jense Stoltenberga jde o čistě obranná opatření jako součást podpory spojeneckým zemím v oblasti, především Rumunsku a Bulharsku, které jsou od ruské anexe Krymu a akcích na Ukrajině znepokojeny chováním Moskvy.

Souběžně s námořním cvičením začínají v Bulharsku rozsáhlé vojenské manévry „Saber Guardian“ složené z asi desítky dílčích cvičení. Některé cvičné operace se odehrají také v Rumunsku a Maďarsku. Zapojí se do nich až 25 tisíc vojáků z dvacítky zemí. „Důraz je kladen na připravenost a schopnost působit společně,“ uvedl velitel amerických pozemních sil v Evropě Ben Hodges.

Ostře sledované cvičení

Rusko chce alianční cvičení bedlivě sledovat. Černomořská flotila bude mít podle ruských médií aktivní všechny průzkumné kapacity. „Do toho patří vzdušný průzkum, doprovázení lodí a činnost pozemních stanic,“ citoval nejmenovaný zdroj ruský server Sputnik. Ruská Černomořská flotila má podle něj dostatečně široký park letounů námořnictva k tomu, aby mohla provádět neustálé pozorování a doprovázení ze vzduchu. I při uplynulých aliančních cvičeních k plavidlům startovaly ruské letouny.

Ruská agentura RIA Novosti zase cituje politického komentátora Alexandra Chrolenka, podle kterého je cvičení demonstrací síly namířené proti Rusku. Vypočítává při tom, kolik raket nesou americká plavidla. „Obě lodě by mohly poskytnout Ukrajině podporu celkem 212 raket. To je příliš mnoho pro ‚zajištění stability‘ v tomto regionu, a to zejména s přihlédnutím k tomu, že region stabilní je. Je možné, že skutečným cílem americké angažovanosti je přilití oleje do ohně,“ prohlásil Chrolenko.

Aliance ale takové tvrzení dlouhodobě odmítá s tím, že pouze reaguje na chování Ruska a připomíná, že z šesti zemí okolo Černého moře jsou tři členy Aliance a Gruzie o vstup usiluje. Upozorňuje také na masivní ruskou militarizaci Krymu.

RIA Novosti se také opírá o názor bývalého ruského plukovníka a někdejšího mluvčího ministerstva obrany Viktora Baraněce. Podle jeho slov chce Ukrajina i nadále zapojit USA do napětí mezi Kyjevem a Moskvou. „Nelze vyloučit provokace během cvičení, včetně toho, že válečné lodě NATO budou překračovat hranice ruské ekonomické zóny,“ uvedl Baraněc. Ten nedávno „proslul“ svým tvrzením v rozhovoru pro deník Komsomolskaja pravda, že Rusko umístilo podél pobřeží USA atomové nálože připravené k použití.

Podobně se vyjádřil i poslanec Státní dumy za Sevastopol Dmitrij Bělik s tím, že „ukrajinští vojáci budou chtít ukázat svoji sílu v okolí vrtů společnosti Černomorněftěgaz, které považují za své“.

Za demonstraci síly označil cvičení i server ruské státní televize Rossija Segodnja. Ta cituje ruského analytika a prognostika Rostislava Iščenka, který se vysmívá účasti ukrajinského námořnictva na cvičení. Ukrajina podle něj už nemá jedinou plavbyschopnou loď. „S největší pravděpodobností bude v letošním roce používána pouze americká a rumunská plavidla. Vše, čím se může pochlubit ukrajinská flotila, je Američany darovaný nafukovací člun,“ tvrdí.

Ukrajina totiž po ruské anexi Krymu o námořnictvo prakticky přišla. Nyní disponuje několika hlídkovými a podpůrnými čluny a korvetami. Vlajková loď, fregata Hetman Sahajdačnyj, zůstává v opravě. Při propuknutí Krymské krize koncem února 2014 bylo plavidlo u pobřeží Kréty ve Středozemním moři poté, co se zapojilo do mezinárodní protipirátské operace. Ruský senátor Igor Morozov tehdy vypustil dezinformaci, že se posádka lodi přidala na stranu Ruska a vyvěsila ruskou vlajku. To se záhy ukázalo jako nepravda.