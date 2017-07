Řidiči se věnují mobilům čím dál víc, nepozornost je největším zabijákem

Autonehoda u Obrnic na Mostecku, kterou v přímém přenosu odvysílaly na Facebooku dvě dívky a během níž jedna z nich zemřela, upozornila na současný trend používání mobilu za jízdy, a to především kvůli předvádění se na sociálních sítích (více o nehodě zde).

Policejní psycholožka Ludmila Čírtková řekla iDNES.cz, že v poslední době se videa z divokých jízd objevují na sociálních sítích často. „Zpravidla jde o selfie videa. To znamená, že v autě je řidič a svoji zběsilou jízdu monitoruje sám,“ popsala.

Za rozmachem takových příspěvků na internetu je masové rozšíření chytrých telefonů, dostupnost mobilního internetu i neustálá potřeba „krmit“ několik sociálních sítí okamžiky ze svého každodenního života.

„Je o to horší, že tato videa natáčí i známé osobnosti a jejich vzorce chování přebírají i mladí a nezkušení řidiči,“ potvrzuje pro iDNES.cz Zuzana Ambrožová z vedení BESIPu a upozorňuje, že roste počet usmrcených lidí v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení.

Pokut za používání mobilu přibývá

Statistiky, jakým dílem se na nehodách podílí předvádění se na sociálních sítích, k dispozici nejsou. Úřady totiž v datech nerozlišují, zda se řidič za jízdy fotí, natáčí, telefonuje nebo píše zprávu. „Co konkrétně s telefonem dělal, ve statistikách nemáme. Pro nás je důležité, co říká zákon, tedy že drží v ruce hovorové zařízení,“ vysvětluje ředitel dopravní policie Tomáš Lerch.

Že šoféry, kteří za jízdy používají mobil, častěji potkávají i dopravní policisté, ukazuje statistika, jež serveru iDNES.cz poskytlo vedení dopravní policie. Z ní je od roku 2014 patrný nárůst takových přestupků, které dopravka řešila. Zatímco léta 2015 a 2016 dopadly číselně přibližně stejně, za první pololetí letošního roku mají čeští řidiči našlápnuto k rekordu.

Přestupek držení telefonu za jízdy 2014 2015 2016 I. pololetí 2017 Vyřešeno blokovou pokutou 24 789 28 012 27 407 14 883 Předáno správnímu orgánu 535 580 571 636

* Statistiky přestupků, které řešila dopravní policie

Pokud bude dopravní policie do konce roku chytat řidiče s telefonem v ruce ve stejném tempu, dosáhne počet těchto přestupků téměř třiceti tisíc. Za prvních šest měsíců roku 2017 předali dopravní policisté správním orgánům více těchto přestupků než za celý předchozí rok.

Celková čísla o přestupcích shromažďuje ministerstvo dopravy. Podle nich bylo loni používání telefonu při řízení třetím nejčastějším prohřeškem, resort napočítal celkem 50 497 přestupků, průměrně 138 denně.

S mobily si řidiči za jízdy hrají stále častěji 2014 2015 2016 Počet přestupků 43 774 48 894 50 497

*Tabulka vychází z každoročních zpráv ministerstva dopravy

Nepozornost za volantem způsobuje nejvíc smrtelných nehod

Právě kvůli nepozornosti za volantem se v posledních letech stává nejvíce nehod. „Nevěnování se řízení je vůbec nejčastější příčinou dopravních nehod. Když se podíváme na uplynulé pololetí letošního roku, tak spolu s vysokou rychlostí a vjetí do protisměru je to jedna z nejčastějších příčin tragických dopravních nehod,“ říká Lerch.

Kolonka „řidič se plně nevěnoval řízení“ je v policejních statistikách o příčinách nehod od letošního ledna do května suverénně na prvním místě. Za pět měsíců policie eviduje 6 658 takových nehod, až s velkým odstupem následuje „nesprávné otáčení nebo couvání“ s 3 751 případy. Nepozornost je spolu s příliš rychlou jízdou nejčastější příčinou smrtelných nehod. Oba prohřešky si za sledované období vyžádaly shodně 21 obětí.

Pakliže policie řidiče načapá s mobilem v ruce, přijde o dva body a na místě zaplatí až tisícovku. Ve správním řízení se pokuta může zvýšit až na dva a půl tisíce.

Spot ministerstva dopravy varující před nezodpovědnou jízdou:

Usvědčit viníka podle videonahrávky není snadné

I když policie řidiče nepřistihne přímo při činu, může se na základě videa, jež koluje po internetu, ozvat jeho autorovi později. Lerch tvrdí, že příslušníci dopravní policie pravidelně takové záznamy na webu procházejí. Zabývají se i tipy, které jim lidé posílají.

„Při analýze záznamů ‚pirátů silnic‘ se Policie České republiky snaží postihnout všechna protiprávní jednání, která jsou zaznamenána, tedy jak jednání řidiče, z jehož vozidla je záznam pořízen, tak i případná protiprávní jednání ostatních účastníků silničního provozu,“ uvádí šéf dopravní policie.

Používáte při řízení mobilní telefon?

ANO 206 NE 482

Přiznává však, že často je velmi obtížné takové případy dotáhnout do konce, protože podle záznamu nelze vždy řidiče identifikovat. „Jedná se především o zachycení registrační značky vozidla řidiče, který se dopustil protiprávního jednání, dále pak zachycení celého incidentu, popřípadě i místa skutku. Důležitým údajem je i datum a čas události,“ vypočítává Lerch, co vše policie potřebuje ideálně z videí vyčíst.



Další překážkou je množství podobných záznamů. „I když policie každodenně plní své zákonné úkoly v plném rozsahu, není v jejích personálních silách analyzovat každý videozáznam zveřejněný na internetu. Obdobný přístup je i v případě, že nám příslušný internetový odkaz zašle kterýkoliv občan,“ konstatuje Lerch.

Záznam havárie dívek jako odstrašující příklad?

Na rizika používání mobilu za jízdy se příští rok zaměří BESIP. „Průběžně je toto téma komunikováno v regionech a zároveň připravujeme téma nevěnování se řízení jako hlavní komunikační téma roku 2018,“ prozradila Ambrožová. Podle některých zpravodajských webů chce organizace spadající pod resort dopravy jako odstrašující příklad využít právě video tragické nehody dvou dívek na Mostecku.

„Zvažujeme tuto možnost, ale vzhledem k tomu, že je to velmi čerstvá záležitost a je to i otázka etiky a citlivá věc pro pozůstalé, tak to není otázka nějaké blízké budoucnosti,“ upřesňuje Ambrožová. Rodiče mladých žen krátce po nehodě žádali, aby lidé záznam nešířili.

Jak upozornil server Lidovky.cz, podobné video už slouží jako odstrašující případ ve Velké Británii. Kamery v kabině kamionu zachytily, jak řidič ovládá pomocí mobilu přehrávač hudby, zatímco se na dálnici řítí ke koloně aut. Následnou srážku nepřežili čtyři lidé.