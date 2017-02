Dosavadní šéf NBÚ bude střežit kyberprostor, prověrky ohlídá exředitel BIS

Lang, který odstoupil z čela BIS na vlastní žádost před několika měsíci, povede NBÚ bez odštěpeného centra kybernetické bezpečnosti. Na starost bude mít agendu vydávání bezpečnostních prověrek.

„Je důležité, aby NBÚ fungoval zcela profesionálně, nestranně a nezávisle,“ řekl novinářům Sobotka. Premiér spoléhá na to, že úřad neudělí bezpečnostní prověrku nikomu, kdo by ji mít neměl.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost teprve vznikne na základě novely zákona, kterou připraví Dušan Navrátil. Mohlo by se tak stát na začátku srpna. Instituce bude řešit také problematiku ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů, kryptografickou ochranu či neveřejné služby v rámci družicového systému Galileo.

„Prvním úkolem je rozdělení úřadu. Jedna věc je rozdělení z hlediska legislativního procesu a druhá věc je rozdělení personálu, zázemí a všeho, co s tím souvisí,“ uvedl Lang.

Nový úřad se přesune do Brna a zaměstná až 400 lidí

Na základě rozhodnutí vlády z roku 2011 nyní v rámci NBÚ funguje Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB). Centrum koordinuje na národní i mezinárodní úrovni spolupráci při předcházení kybernetickým útokům a pomáhá útoky řešit.

V současnosti NCKB zaměstnává 42 lidí. V budoucnu by mělo v úřadu pracovat 400 lidí, kteří by se měli přesunout do nové budovy v části původních kasáren v Brně - Černých Polích. Další osud úřadu závisí podle Navrátila na Parlamentu. Na mzdy pro 35 lidí počítá se 30 miliony korun, s dalšími 50 miliony pak na technické vybavení.

Kybernetické útoky na kritickou či jinak důležitou informační infrastrukturu jsou v posledních letech na vzestupu. Vládní tým GovCERT v současnosti eviduje zhruba 100 bezpečnostních incidentů měsíčně.

O hrozbě svědčí nabourání e-mailových schránek ministerstva zahraničí. Hackeři podle vyšetřovatelů po několik měsíců stahovali data ze schránek ministra Lubomíra Zaorálka (ČSSD) i jeho náměstků. Útok připomínal napadení webů Demokratické strany před prezidentskými volbami ve Spojených státech (více jsme psali zde).

V této souvislosti se spekuluje o tom, že útok měli na svědomí hackeři z Ruska. Premiér Sobotka se k tomu během jmenování Langa a Navrátila odmítl vyjádřit. „Probíhá vyšetřování a nebudu komentovat spekulace,“ prohlásil. Zprávu o hackerském útoku na ministerstvo zahraničí vyslechne vláda v režimu důvěrné.