Volby nepatří do muzea, připomněl kardinál Duka na svatováclavské pouti

Kazatelem byl kardinál Dominik Duka, který mimo jiné připomněl blížící se parlamentní volby. Podle něj je smutné, když se politici zabývají tím, co je výhodné jen pro jejich volební období.

„Naši naději vidím v tom, že nám volby pomohou prosadit umlčovanou většinu,“ prohlásil Duka, podle nějž se jedině tak naplní úsilí o demokratickou společnost.

„Jen tak nebude většina manipulována a ovládána rozmary některých menšin,“ dodal. V souvislosti s odkazem svatého Václava Duka připomněl slova spisovatele Karla Čapka, že tato tradice nepatří do muzea. Podle Duky se tato událost netýká jen církve, ale celé společnosti.

Na pouť dorazili bývalí i současní politici - například Václav Klaus, Karel Schwarzenberg či ministr kultury Daniel Herman. Ukázal se také prezidentský kandidát Jiří Drahoš.

Mezi poutníky byli letos stejně jako téměř každým rokem Jaroslav a Věra Andršovi z Liberce.

„V podstatě jsme nevynechali skoro žádný ročník, navíc se udělalo tak krásné počasí,“ řekl Jaroslav Andrš. „Auto jsme nechali na okraji města a teď si to tady procházíme. Půjdeme si sednout, abychom měli místo na hlavní mši svaté,“ dodal.

Dopolední program si nenechal ujít ani Patrik Paprika ze skupiny historického šermu Artus Bohemia z Prahy, který dorazil s replikou historického meče a další výbavou na rytířské turnaje. „Budeme tu mít tři vystoupení, aby se lidé taky trochu pobavili,“ řekl Paprika.

Komunisté vydávali Václava za slabocha

V davu na Mariánském náměstí bylo vidět řadu skautů. Na pořádek dohlížely posílené policejní hlídky, v pohotovosti byli hasiči i záchranná služba. Centrum Staré Boleslavi bylo uzavřeno pro dopravu. Zájem byl o stánky s občerstvením, například o palačinky nebo kávu. „Vzal jsem si prášky na stres, snad to do večera vydržím,“ postěžoval si jeden z prodejců. Našli se však i lidé, kteří si stěžovali na ceny. „Mají to dražší než v Praze,“ utrousil starší muž.

Stará Boleslav je nejstarším českým poutním místem spojeným se svatováclavskou tradicí i mariánským kultem. Tradičně se tam 28. září u příležitosti svátku svatého Václava scházejí tisíce věřících. Národní svatováclavskou pouť obnovila v roce 2003 římskokatolická církev. Při své návštěvě v roce 2009 na ni zavítal bývalý papež Benedikt XVI. Tehdy na akci dorazilo 50 000 lidí. Ve Staré Boleslavi se vedle duchovního programu konají koncerty a tradiční pouťové zábavy.

Svatý Václav byl zavražděn svými odpůrci, mezi něž patřil také jeho bratr Boleslav I. Za věčného vládce české země byl prohlášen už ve 12. století, svatováclavský kult rozšířil po Evropě Karel IV. Za druhé světové války byl zneužit nacisty, komunistický režim zase vydával Václava za slabocha. Státním svátkem je 28. září od roku 2000 a v kalendáři je označen jako Den české státnosti.