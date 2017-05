Národní knihovnu povede bývalý kaplan. Nemá zkušenosti, tvrdí odbory

Mluvčí Českomoravské konfederace odborových svazů Jana Kašparová sdělila, že odborová organizace knihovny má proti jmenování Kocandy velmi vážné výhrady. „Velmi zkušeného a odborně fundovaného bývalého ředitele má nahradit člověk bez náležitých odborných zkušeností,“ uvedla. Před Kocandou vedl knihovnu Kroupa, byl však vedením instituce dva roky jen pověřen.



„Dotazy odborářů a jejich pochybnosti chápu, byl jsem první, kdo si kladl tyto otázky, když jsem přemýšlel, zda se do výběrového řízení přihlásit,“ řekl Kocanda.

„Dospěl jsem ale k přesvědčení, že v čele NK nemusí stát knihovník, tak jako v čele nemocnice nemusí stát lékař a známe spoustu úspěšných ředitelů nemocnic, kteří nejsou lékaři... Odbornost může být výhodou, ale není nezbytná pro řízení instituce,“ uvedl. Řídícími funkcemi sám prošel a zná prý dobře oblast hospodaření s majetkem státu i oblast veřejných zakázek. „To jsou věci, které jsou teď pro NK klíčové,“ zdůraznil.

Martin Kocanda Martin Kocanda se narodil v roce 1974, vystudoval teologii, speciální pedagogiku a práva. Byl kazatelem Bratrské jednoty baptistů, od roku 2000 členem a kazatelem Českobratrské církve evangelické. Patnáct let působil ve věznicích, nejprve jako dobrovolník Vězeňské duchovenské péče a posléze jako jeden z prvních tří vězeňských kaplanů. Později pracoval jako právník ve Věznici Pardubice a pak se stal vrchním ředitelem kanceláře na generálním ředitelství Vězeňské služby v Praze.

„Důležitý je pro mě fakt, že NK disponuje velkou skupinou odborných zaměstnanců. Hlavním úkolem generálního ředitele NK je vytváření podmínek pro knihovnickou práci a troufám si tvrdit, že to je to, co umím: vytvářet podmínky pro odborníky, aby dokázali pracovat,“ řekl nový ředitel.

Ministerstvo kultury po dvouletém provizoriu začalo hledat jejího nového ředitele počátkem dubna. Do výběrového řízení se přihlásili tři kandidáti, vedle Kocandy a Kroupy ještě bývalý ředitel Sbírky starého umění Národní galerie v Praze Vít Vlnas. Jednání výběrové komise se zúčastnili jen Kroupa a Kocanda. Komise doporučila oba dva, pro Kocandu se rozhodl ministr, uvádí tisková zpráva ministerstva.

„Nového ředitele čekají nelehké úkoly, spojené především s dokončením revitalizace Klementina. Ty budou vyžadovat zejména koncepční myšlení, znalost právních předpisů a v neposlední řadě schopnost odpovědné personální práce,“ uvedl při jmenování Kocandy Herman.

NK je nejvýznamnější knihovní instituce v zemi. Na nového ředitele čeká především dokončení revitalizace jejího sídla v Klementinu za miliardu korun, což ředitel označil za svou další prioritu. Tou třetí je zrušené zadávací řízení na udržitelnost Národní digitální knihovny. NK tendr v hodnotě několika set milionů korun vypsaný v září zrušila v květnu, žádná nabídka prý neobsahovala řešení, které by zcela splnilo zadání. Hodnotící komise doporučila vyhlásit nové výběrové řízení.