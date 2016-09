Strana Le Penové chce zahájit kampaň v české Sněmovně, Hamáček je proti

Ve Francii se příští rok na jaře mají konat dvoukolové prezidentské volby, v nichž hodlá kandidovat i Le Penová, a hned po nich jsou v červnu v plánu parlamentní volby.

Národní fronta Le Penové chce podle Respekt.cz odstartovat v reprezentačních prostorách české Sněmovny 23. září zahraniční část volební kampaně, zaměřenou na Francouze žijící v cizině. Akci zaštítil český poslanec Tomio Okamura.

Při dojednávání v Parlamentu ale byla akce popisována jako setkání s občany, ne jako předvolební akce strany, píše server. „Pan poslanec Okamura požádal kancléře o svolení se setkáním europoslance Edouarda Ferranda s francouzskými občany žijícími v ČR, nikoliv s konáním politického mítinku Front National (Národní fronty). A vzhledem k tomu, že neuvedl pravdivé údaje o charakteru akce, tak se setkání konat nebude,“ řekl serveru Hamáček.

Setkání může formálně zakázat kancléř sněmovny Petr Kynštetr, Hamáček podle Respekt.cz předpokládá, že se tak stane.

Le Penová nedávno řekla, že pokud by v prezidentských volbách uspěla, například by vyhlásila referendum o odchodu Francie z Evropské unie nebo by mohla uznat ruskou anexi Krymu. Šéfka Národní fronty se také staví proti muslimům a přijímání uprchlíků.