Zaorálek agitačním projevem narušil přípravu opery, tvrdí Národní divadlo

Divadlo v dopisu podepsaném tiskovým mluvčím Tomášem Staňkem uvedlo, že Zaorálek s doprovodem navštívil instituci služebním vchodem v době, kdy byla pro veřejnost uzavřená. „V době, kdy se umělečtí i neumělečtí pracovníci pečlivě připravovali na premiéru nové Verdiho opery. Přerušili jste práci zpěváků na jevišti. Uprostřed zkoušky orchestru jste přednesl agitační projev,“ vyčítají Zaorálkovi.



Divadelníci také tvrdí, že ministr setkání nepravdivě popsal na svém facebookovém profilu. „Neprojevil jste žádnou snahu sejít se také s vedením divadla nebo s umělci Činohry či Baletu,“ stojí v dopise.

Divadlo tvrdí, že Zaorálek zjevně přišel na pozvání funkcionáře odborů sboru opery, obešel ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) a narušil složité kolektivní vyjednávání. „Nezneužívejte žádné divadlo pro volební reklamu! Važte si nezávislosti umělců v divadlech i jinde!“ píše Národní divadlo.



„Úzkostlivě jsem se omlouval, že ruším“

Zaorálek však odmítá tvrzení, že by divadlo zneužil k předvolební agitaci. „Celý minulý týden jsem se scházel s odborovými organizacemi, které mě požádaly o schůzku. Zúčastnil jsem se i schůzky v Národním divadle, na začátku mi bylo řečeno, že pan ředitel se omlouvá a schůzky se nezúčastní,“ řekl v pondělí Zaorálek.



Kritika ho zaskočila. „Překvapilo mě, že mě někdo kritizuje za to, že jsem vyhověl všem odborářům, kteří se se mnou chtěli bavit ve chvíli, kdy se rozhodovalo o jejich platech,“ řekl Zaorálek.

Vylučuje i to, že by mohl narušit zkoušku. „Já jsem tam pozdravil některé herce a úzkostlivě se omlouval, že ruším, protože jsem neměl v úmyslu nic než právě jednat o tom, co bylo tématem minulého týdne,“ uvedl s odkazem na jednání o platech.

Schůzka podle něj byla běžná a stejná jako s jinými odboráři. „Měl jsem dojem, že tím dávám najevo i zájem o to, jak vypadá situace těch, kteří jsou zaměstnaní v takové klíčové instituci,“ dodal.

Koalice se v pondělí shodla, že platy zaměstnanců ve veřejné sféře od listopadu stoupnou o deset procent, v případě učitelů o 15 procent (podrobnosti najdete zde).