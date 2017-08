Řidička bourala do stromu. Spolujezdec zemřel, pro kojence letěl vrtulník

17:38 , aktualizováno 17:38

Při nárazu auta do svodidel a následně do stromu přišel v neděli odpoledne na Benešovsku o život šestačtyřicetiletý muž. Třiadvacetiletou řidičku záchranáři odvezli do nemocnice v Motole, pro zraněného dvouměsíčního chlapce připoutaného v dětské sedačce na zadním sedadle přiletěl vrtulník.