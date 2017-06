Řidiči v Nantes s protestem v sukních uspěli. Nově mohou nosit šortky

Řidiči argumentovali tím, že za čelním sklem teplota v horkých dnech dosáhne až padesáti stupňů a lehčí oblečení by jim mohlo alespoň trochu ulevit. „Je to určitá forma diskriminace. Ženy-řidičky mohou nosit sukně, ale muži ne,“ řekl řidič Gabriel Magner. „Je příšerné vedro, u volantu je skoro padesát stupňů. A vzhledem k tomu, že v autobusech není žádná klimatizace, je to skoro nesnesitelné,“ dodal.



Ve francouzském zákoníku práce není psáno nic, co by zaměstnancům bránilo nosit kraťasy, omezení většinou pochází od společností. Zákoník naopak říká, že zaměstnanci mohou odmítnout pokračovat v práci, pokud jsou přesvědčeni, že jejich zdraví je kvůli pracovním podmínkám v ohrožení.



Společnost Semitan tvrdila, že šortky nejsou pro práci řidiče vhodné, a přišla s návrhem letních kalhot, které by sice byly dlouhé, ale měly světlejší barvu. Řidiči oponovali, že když jsou zavřeni v kabině, na nohy jim stejně nikdo nevidí, takže nezáleží na tom, jestli budou nosit dlouhé kalhoty nebo šortky.

Ve čtvrtek společnost nakonec vydala prohlášení, že řidiči mohou nosit ke zbytku uniformy šortky. Jedinou podmínkou je dodržování barevného schématu uniforem, černo-béžové kombinace.

V minulosti už si ve Francii řidiči na své uniformy stěžovali. V roce 2013 stávkovali například v Marseille, protože jejich kalhoty byly moc těsné.